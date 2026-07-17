Cartas de lectores: Argentina vs. Inglaterra

Freud en su obra “Psicología de las masas y análisis del yo” (1921), nos hablaba de cómo las individualidades pueden fundirse en una sola alma; y eso es lo que precisamente pasó en el partido librado entre la selección argentina y la inglesa. El Mundial de fútbol es un evento deportivo de gran magnitud por las pasiones que moviliza; pero también es un fenómeno de la psicología social que esconde sentidos ocultos para interpretar. El partido entre Argentina e Inglaterra es un ejemplo claro; y profundizando en la cuestión, se hace presente aquel recuerdo a 40 años de la “mano de Dios” de Diego Armando Maradona, que significó algo más que un gol: fue una reparación simbólica, de aquellas heridas dejadas por la Guerra de Malvinas, en especial por aquel crimen de guerra de Margaret Thatcher al ordenar hundir al Crucero Belgrano fuera de la zona de exclusión; el juego psicológico del simbolismo, lleva a decir hoy en 2026: Argentina en semifinales en otra zona, la de gol, les hizo dos a los ingleses. Esto también trae a la memoria aquel diálogo de Patricio Contreras en el filme “Made in Argentina” (1987), que en su papel del “Negro” decía: “yo fui a la plaza, saltaba, gritaba y quería encontrar un inglés para hacerlo escupir cada cacho de mapa”; esa misma plaza que impulsaba una guerra, y a la vez anunciaba una derrota. Hoy Maradona y Messi, junto a toda una selección, le devolvieron al pueblo argentino una voz que vuelve a gritar: “el que no salta es un inglés”, pero que muy inconscientemente es un grito afónico: las Malvinas fueron, son y serán argentinas. El Diego en el 86, y la bestia de Messi hoy, volvieron a instalar esa costumbre tan argentina, de ir a celebrar gestas en las plazas. Ya desde los albores del nacimiento de nuestra Patria, la plaza era el lugar del pueblo, ese pueblo que quería saber ¿de qué se trata?; ese mismo pueblo que ahora festeja el paso a la final venciendo al seleccionado inglés; pero que inconscientemente trata de sanar esa herida de Malvinas, que aún duele. ¡Vamos Argentina!