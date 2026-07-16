¿Guiño a Messi? La aclaración del Balón de Oro que ilusiona al capitán argentino

La clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026 volvió a colocar a Lionel Messi en el centro del debate por el Balón de Oro. Sus actuaciones con la camiseta albiceleste impulsaron su candidatura para conquistar por novena vez el premio individual más importante del fútbol, aunque también abrieron una pregunta: ¿puede ganarlo pese a jugar en el Inter Miami? La respuesta es afirmativa.