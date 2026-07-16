¿Guiño a Messi? La aclaración del Balón de Oro que ilusiona al capitán argentino
En medio del debate generado por la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, la organización recordó que no existe ninguna restricción que obligue a los candidatos a jugar en Europa. El capitán argentino ya rompió esa barrera en 2023 y, a los 39 años, vuelve a aparecer entre los aspirantes al premio.
Resumen para apurados
- Tras clasificar a Argentina a la final del Mundial 2026, la organización del Balón de Oro aclaró en julio que Messi puede ganar el premio pese a jugar fuera de Europa.
- La entidad recordó que las reglas cambiaron en 2007 eliminando límites geográficos y que el propio Messi ya ganó el premio en 2023 jugando para el Inter Miami de la MLS.
- Este guiño reglamentario ilusiona al capitán argentino con obtener su noveno galardón si se consagra en la final del Mundial, consolidando el valor de ligas no europeas.
La clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026 volvió a colocar a Lionel Messi en el centro del debate por el Balón de Oro. Sus actuaciones con la camiseta albiceleste impulsaron su candidatura para conquistar por novena vez el premio individual más importante del fútbol, aunque también abrieron una pregunta: ¿puede ganarlo pese a jugar en el Inter Miami? La respuesta es afirmativa.
La organización del Balón de Oro publicó una aclaración en su sitio oficial y recordó que actualmente no existe ninguna restricción relacionada con la nacionalidad del futbolista, la liga en la que participa o la ubicación geográfica de su club. Por lo tanto, competir fuera de Europa no representa un impedimento para aspirar al galardón.
La publicación apareció en un momento decisivo del Mundial, cuando Argentina se prepara para enfrentar a España en la final del domingo 19 de julio y Messi vuelve a destacarse como una de las principales figuras del torneo.
“Analizamos las últimas 18 ediciones para determinar si es realista que un jugador aspire al Balón de Oro sin jugar en Europa. Kaká en 2007, Cristiano Ronaldo en 2008 y Lionel Messi en 2009 ganaron la Liga de Campeones de la UEFA ese mismo año, competición considerada el máximo exponente del fútbol de clubes. Luka Modrić, Karim Benzema, Rodri y Ousmane Dembélé: todos ellos jugaban en Europa cuando fueron galardonados”, comenzó el comunicado.
“Tan solo un jugador militaba fuera de Europa cuando alzó el Balón de Oro: Lionel Messi en 2023. En el momento de la 67.ª ceremonia, celebrada el 30 de octubre de 2023, el argentino ya jugaba en el Inter Miami. De este modo, el ganador de ocho ediciones se convirtió en el primer futbolista masculino en obtener el premio representando a un club no europeo”, agregó.
Cómo cambiaron las reglas del Balón de Oro
El premio no siempre tuvo alcance mundial. Cuando France Football lo creó en 1956, únicamente podían recibirlo futbolistas europeos. Por ese motivo, durante varias décadas quedaron excluidas figuras sudamericanas como Pelé y Diego Maradona, más allá del nivel que mostraran dentro de una cancha.
La primera gran modificación llegó en 1995. Desde entonces pudieron ser elegidos jugadores de cualquier nacionalidad, aunque todavía debían actuar en un club europeo. El liberiano George Weah fue el primer ganador bajo esa nueva modalidad.
La apertura definitiva se produjo en 2007, cuando el premio eliminó las limitaciones geográficas y pasó a contemplar a futbolistas de todas las nacionalidades y campeonatos.
En la actualidad, los tres criterios centrales son el rendimiento individual, los logros colectivos y la conducta deportiva. Ninguno establece que el candidato deba jugar en Europa.
Messi ya rompió la barrera en 2023
La propia organización utilizó a Messi como el principal precedente para despejar las dudas. Cuando recibió su octavo Balón de Oro, el 30 de octubre de 2023, el rosarino ya pertenecía al Inter Miami de la Major League Soccer. De esa manera, se convirtió en el primer futbolista masculino que ganó el premio representando a un club ubicado fuera de Europa.
Su consagración estuvo fuertemente vinculada con la conquista del Mundial de Qatar 2022, en el que fue capitán, figura y elegido como el mejor jugador de la competencia.
La organización también remarcó recientemente que ganar una Copa del Mundo supone una ventaja importante, aunque no garantiza automáticamente el Balón de Oro. El rendimiento global de la temporada y la influencia en los logros colectivos continúan siendo determinantes.