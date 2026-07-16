De verdugo de Argentina a hincha inesperado: Schweinsteiger celebró con la gente el pase a la final del Mundial

Estuvo presente en la eliminación de Argentina en los cuartos de final de Alemania 2006, volvió a ser parte del equipo que goleó al conjunto dirigido por Diego Maradona en Sudáfrica 2010 y fue una de las figuras de la final de Brasil 2014, cuando el seleccionado europeo se impuso 1-0 en el tiempo suplementario con el recordado gol de Mario Götze.