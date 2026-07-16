De verdugo de Argentina a hincha inesperado: Schweinsteiger celebró con la gente el pase a la final del Mundial
El exmediocampista alemán, protagonista de tres eliminaciones consecutivas de la Selección en los Mundiales de 2006, 2010 y 2014, sorprendió al mezclarse con los hinchas argentinos tras el triunfo sobre Inglaterra. El video se volvió viral en las redes sociales.
Resumen para apurados
- El exjugador Bastian Schweinsteiger celebró en Atlanta con hinchas argentinos la clasificación a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra, un hito por su rivalidad histórica.
- Schweinsteiger, verdugo de Argentina en los Mundiales de 2006, 2010 y 2014, fue captado en un video viral cantando y festejando afectuosamente con la hinchada albiceleste.
- Este hecho resalta el respeto mutuo entre el exfutbolista y la afición, de cara a la final contra España, donde Argentina buscará consagrarse bicampeona del mundo.
Durante años, su apellido fue sinónimo de una de las mayores frustraciones de la Selección. Sin embargo, en este Mundial 2026, Bastian Schweinsteiger protagonizó una escena que pocos hubieran imaginado: terminó celebrando junto a los hinchas albicelestes la clasificación a la final.
Tras el triunfo por 2-1 frente a Inglaterra en Atlanta, comenzó a circular un video que rápidamente se volvió viral. En las imágenes se observa al histórico exmediocampista alemán saltando y cantando junto a un grupo de fanáticos argentinos al ritmo del clásico "El domingo, cueste lo que cueste".
Lejos de mantenerse al margen, Schweinsteiger se mezcló entre las camisetas celestes y blancas, sonrió, acompañó los cánticos y disfrutó del clima de festejo que se apoderó de las calles luego de la clasificación de la Selección.
La escena llamó especialmente la atención por el pasado que une al alemán con Argentina.
Schweinsteiger fue uno de los grandes protagonistas de una generación dorada de Alemania que se cruzó repetidamente con la Albiceleste en los Mundiales.
Estuvo presente en la eliminación de Argentina en los cuartos de final de Alemania 2006, volvió a ser parte del equipo que goleó al conjunto dirigido por Diego Maradona en Sudáfrica 2010 y fue una de las figuras de la final de Brasil 2014, cuando el seleccionado europeo se impuso 1-0 en el tiempo suplementario con el recordado gol de Mario Götze.
Bastian Schweinsteiger sorprendiÃ³ al aparecer celebrando junto a la hinchada argentina tras la victoria de la Albiceleste sobre Inglaterra en el Mundial 2026.— RTP Ecuador 96.5 Fm (@RtpEcuador) July 16, 2026
El exfutbolista alemÃ¡n, recordado por haber eliminado a Argentina en tres Copas del Mundo, protagonizÃ³ una imagenâ¦ pic.twitter.com/u9jGDaEvxz
Aquella derrota en el estadio Maracaná quedó marcada como una de las heridas más profundas de la historia reciente del fútbol argentino, ya que privó a Lionel Messi y a su generación de conquistar la Copa del Mundo.
Por eso, la imagen del exjugador del Bayern Múnich celebrando con hinchas argentinos resultó tan inesperada como simbólica.
Lejos de existir reproches o gestos de rivalidad, los fanáticos recibieron con afecto a uno de los mejores mediocampistas de su época. Muchos aprovecharon para fotografiarse con él, mientras otros destacaron en las redes sociales el respeto mutuo que se generó entre ambas partes.
El gesto de Schweinsteiger también fue interpretado como una muestra de admiración hacia el presente de la Selección Argentina, que volvió a instalarse en una final del mundo y buscará el domingo frente a España conquistar el bicampeonato.
En un torneo cargado de emociones, la escena protagonizada por quien alguna vez fue uno de los mayores verdugos del fútbol argentino terminó convirtiéndose en una de las postales más llamativas del Mundial 2026.
Porque, a veces, el fútbol también tiene esas vueltas inesperadas: quien supo provocar algunas de las mayores tristezas de una generación terminó cantando y festejando con los mismos hinchas que alguna vez sufrió.