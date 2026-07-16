Copa del Mundo

Pudo jugar para España, eligió Argentina y ahora disputará la final del Mundial ante el país donde nació

Nico Paz nació en Tenerife, pasó por la cantera de Real Madrid y estuvo bajo la órbita de las juveniles españolas. Sin embargo, decidió representar a la Albiceleste.

FESTEJO. Nico Paz animó los festejos con un bombo que lleva la imagen de Lionel Messi besando la Copa del Mundo, mientras celebraba la clasificación a la final frente a la hinchada argentina.
FESTEJO. Nico Paz animó los festejos con un bombo que lleva la imagen de Lionel Messi besando la Copa del Mundo, mientras celebraba la clasificación a la final frente a la hinchada argentina.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El argentino Nico Paz disputará este domingo la final del Mundial ante España, su país de origen, tras decidir jugar para la selección de Lionel Scaloni en lugar de la Roja.
  • Paz, hijo del exjugador Pablo Paz, se formó en el Real Madrid y fue tentado por España, pero optó por vestir la camiseta argentina tras ser convocado por Mascherano y Scaloni.
  • Este caso resalta el éxito del proyecto de la AFA para captar jóvenes talentos con doble nacionalidad en Europa, conocidos como 'europibes', como Alejandro Garnacho.
Resumen generado con IA

La final del Mundial tendrá una historia muy particular dentro del campo de juego. Mientras la selección argentina buscará defender el título frente a España, uno de los futbolistas del plantel de Lionel Scaloni enfrentará al país donde nació y en el que dio sus primeros pasos futbolísticos. Se trata de Nico Paz, el mediocampista de 21 años que eligió vestir la camiseta albiceleste pese a haber crecido en territorio español. 

Nacido el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife, Nico es hijo del exdefensor argentino Pablo Paz, mundialista en Francia 1998. Se formó en las divisiones inferiores del Tenerife y luego pasó a la cantera del Real Madrid, donde terminó de consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol europeo. Durante su etapa formativa estuvo en el radar de las selecciones juveniles españolas, aunque nunca llegó a disputar partidos oficiales con la Roja. 

Su decisión terminó inclinándose por Argentina. Primero aceptó el llamado de Javier Mascherano para integrar los seleccionados juveniles y luego fue convocado por Lionel Scaloni a la Mayor. En este Mundial ya sumó minutos, fue titular en la fase de grupos y ahora integra el plantel que disputará la final ante España, un rival con el que inevitablemente mantiene un fuerte vínculo personal y futbolístico. 

El fenómeno de los "europibes"

El caso de Nico Paz no es aislado. En los últimos años la AFA reforzó el seguimiento de futbolistas con doble nacionalidad que se desarrollan en Europa. Alejandro Garnacho también pasó por las juveniles de España antes de elegir definitivamente a Argentina, mientras otros jóvenes con raíces argentinas fueron incorporándose a los distintos seleccionados nacionales. Gracias al reglamento de la FIFA, un jugador puede cambiar de federación si solo participó en categorías juveniles y cumple determinados requisitos. El caso de Nico es uno de los ejemplos más exitosos de esa política. 

Con apenas 21 años, el volante tendrá este domingo una oportunidad difícil de imaginar cuando daba sus primeros pasos en Tenerife: disputar una final del Mundial con la camiseta argentina frente a España, el país donde nació y comenzó a construir su carrera futbolística. 

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