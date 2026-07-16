Pudo jugar para España, eligió Argentina y ahora disputará la final del Mundial ante el país donde nació

El fenómeno de los "europibes"

El caso de Nico Paz no es aislado. En los últimos años la AFA reforzó el seguimiento de futbolistas con doble nacionalidad que se desarrollan en Europa. Alejandro Garnacho también pasó por las juveniles de España antes de elegir definitivamente a Argentina, mientras otros jóvenes con raíces argentinas fueron incorporándose a los distintos seleccionados nacionales. Gracias al reglamento de la FIFA, un jugador puede cambiar de federación si solo participó en categorías juveniles y cumple determinados requisitos. El caso de Nico es uno de los ejemplos más exitosos de esa política.