De Di Stéfano a Messi: la historia de los argentinos que se volvieron leyenda en España
La final del Mundial 2026 entre Argentina y España pondrá frente a frente a dos potencias unidas por una historia mucho más profunda que los 90 minutos. Durante casi siete décadas, futbolistas argentinos marcaron una época en La Liga y escribieron algunas de las páginas más gloriosas de clubes como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia y Villareal.
Resumen para apurados
- De cara a la final del Mundial 2026, astros argentinos como Messi y Di Stéfano protagonizan un repaso histórico por su impacto clave en los grandes clubes de fútbol de España.
- Figuras como Kempes, Riquelme, Redondo y Simeone transformaron equipos como Barcelona, Real Madrid, Valencia y Atlético de Madrid, convirtiéndose en ídolos de generaciones enteras.
- Este legado deportivo trasciende la rivalidad y redefine la final de 2026, demostrando que ambos países comparten una identidad futbolística indestructible que va más allá del juego.
La historia del fútbol entre Argentina y España no comenzó con un Mundial. Mucho antes de que la Selección de Lionel Scaloni y la "Roja" definieran el título en 2026, decenas de futbolistas argentinos habían cruzado el Atlántico para dejar una huella imborrable en el país ibérico.
Algunos cambiaron para siempre la historia de un club. Otros se transformaron en referentes de una generación. Y hubo quienes, simplemente, hicieron que una ciudad entera hablara con acento argentino cada domingo.
Alfredo Di Stéfano, el hombre que cambió al Real Madrid
Hablar de argentinos en España obliga a empezar por Alfredo Di Stéfano. Cuando llegó al Real Madrid en 1953, el club todavía no era la potencia mundial que representa hoy. La "Saeta Rubia" fue el líder de un equipo que ganó ocho Ligas españolas y cinco Copas de Europa consecutivas entre 1956 y 1960, una hegemonía irrepetible que convirtió al conjunto blanco en el rey del continente.
Marcó 308 goles oficiales y todavía es considerado uno de los futbolistas más importantes de la historia del club. Para muchos historiadores, fue el jugador que construyó el Real Madrid moderno.
Lionel Messi, el máximo ídolo de Barcelona
Si Di Stéfano edificó una leyenda en Madrid, Lionel Messi hizo lo propio en Cataluña. Con apenas 13 años llegó desde Rosario para incorporarse a La Masía. Veinte temporadas después había cambiado para siempre la historia del Barcelona.
Ganó 35 títulos oficiales, convirtió 672 goles con la camiseta azulgrana, levantó cuatro Champions League, diez Ligas y siete Copas del Rey. Además, obtuvo seis Balones de Oro siendo futbolista del Barcelona.
Ningún jugador disputó más partidos ni convirtió más goles con esa camiseta. Para una enorme mayoría de los hinchas culés es, sencillamente, el mejor futbolista que pasó por el club.
Juan Román Riquelme, el artista que cambió la historia de Villarreal
Pocos futbolistas modificaron tanto el destino de un club como Juan Román Riquelme. El Villarreal nunca había competido entre los gigantes europeos hasta la llegada del enganche argentino.
Con su fútbol llevó al "Submarino Amarillo" a clasificarse por primera vez para la Champions League y alcanzar una histórica semifinal en 2006. Aunque aquella eliminación frente al Arsenal quedó marcada por el penal que Jens Lehmann le atajó en los minutos finales, la idolatría nunca cambió.
Fernando Redondo, la elegancia hecha mediocampista
En una época dominada por la fuerza física, Fernando Redondo conquistó España con talento.
Ganó dos Champions League con el Real Madrid y protagonizó una de las jugadas más recordadas de la competición: el histórico taco para dejar en el camino a Henning Berg frente al Manchester United en Old Trafford.
Su estilo refinado y su inteligencia táctica lo convirtieron en uno de los mediocampistas más admirados que pasaron por el fútbol español.
Mario Alberto Kempes, el “Matador” que conquistó Valencia
Mario Alberto Kempes no necesitó ganar el Mundial de 1978 para convertirse en ídolo en España, aunque aquella consagración terminó de elevar su figura.
Llegó al Valencia en 1976 procedente de Rosario Central y rápidamente se transformó en la gran referencia ofensiva del equipo. Fue dos veces consecutivas máximo goleador de la Liga española: convirtió 24 tantos en la temporada 1976-77 y 28 en la 1977-78.
Después de ser figura y goleador de la Selección argentina campeona del mundo, regresó a España como una estrella mundial. Con Valencia conquistó la Copa del Rey de 1979, la Recopa de Europa de 1980 y la Supercopa de Europa de ese mismo año.
En la final de la Recopa frente al Arsenal falló su remate en la definición por penales, pero su participación fue decisiva durante toda la campaña. Su potencia, su zurda y su capacidad goleadora lo convirtieron en uno de los mayores símbolos de la historia del club.
El estadio de Mestalla lo recibió como a un héroe y Valencia lo adoptó para siempre. Más que una figura extranjera, Kempes se convirtió en una parte fundamental de la identidad valencianista.
Pablo Aimar y Roberto Ayala, los símbolos del mejor Valencia
Si hubo un equipo capaz de discutirle la hegemonía a Real Madrid y Barcelona a comienzos del siglo XXI fue el Valencia. Y gran parte de esa historia se escribió con dos argentinos.
Pablo Aimar aportó creatividad, desequilibrio y una calidad técnica que enamoró a Mestalla. Roberto Ayala fue el líder defensivo de un equipo que conquistó dos Ligas y la Copa de la UEFA.
Ambos siguen siendo recordados como emblemas de una de las épocas más exitosas del club.
Diego Simeone, del mediocampo a la eternidad
Como futbolista ya era querido por los hinchas del Atlético de Madrid.
Ganó el histórico doblete de Liga y Copa del Rey en la temporada 1995-96 y dejó una imagen de guerrero que conectó inmediatamente con la identidad rojiblanca.
Años después regresó como entrenador y terminó convirtiéndose en la mayor leyenda moderna del club, aunque su idolatría comenzó mucho antes, cuando todavía llevaba pantalones cortos.
Un puente construido con una pelota
La final del Mundial entre Argentina y España tendrá como protagonistas a las dos selecciones. Sin embargo, detrás del duelo existe una historia compartida que lleva más de 70 años escribiéndose.
Di Stéfano cambió al Real Madrid. Maradona maravilló al Barcelona. Messi lo convirtió en el mejor equipo de su historia. Riquelme hizo grande al Villarreal. Aimar y Ayala llevaron al Valencia a la cima. Redondo enseñó otra manera de jugar. Mascherano se reinventó para ganar todo. Simeone se transformó en el ADN del Atlético.
Todos ellos construyeron un puente futbolístico entre ambos países. Por eso, cuando la pelota empiece a rodar en la final del Mundial, España también estará mirando una parte de su propia historia.