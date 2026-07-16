De Di Stéfano a Messi: la historia de los argentinos que se volvieron leyenda en España

Alfredo Di Stéfano, el hombre que cambió al Real Madrid

Hablar de argentinos en España obliga a empezar por Alfredo Di Stéfano. Cuando llegó al Real Madrid en 1953, el club todavía no era la potencia mundial que representa hoy. La "Saeta Rubia" fue el líder de un equipo que ganó ocho Ligas españolas y cinco Copas de Europa consecutivas entre 1956 y 1960, una hegemonía irrepetible que convirtió al conjunto blanco en el rey del continente.