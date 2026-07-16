Copa del Mundo

Di Stéfano, el único que jugó oficialmente para Argentina y España: una historia imposible de repetir

El crack nacido en Buenos Aires defendió oficialmente las dos selecciones mayores en una época en la que el reglamento lo permitía.

ÚNICO. Alfredo Di Stéfano es el único futbolista que defendió oficialmente a la selección argentina y a España.
ÚNICO. Alfredo Di Stéfano es el único futbolista que defendió oficialmente a la selección argentina y a España.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Alfredo Di Stéfano destaca como el único futbolista en jugar oficialmente para Argentina (1947) y España (1957), un hito histórico previo a la final del Mundial entre ambos.
  • Nacido en Buenos Aires, la "Saeta Rubia" brilló en el Real Madrid y se nacionalizó español. Debutó con la Albiceleste en 1947 y con la Roja en 1957 gracias a las reglas de la época.
  • El caso de Di Stéfano quedó como una rareza histórica imposible de repetir debido a las estrictas normas actuales de la FIFA, uniendo para siempre la identidad de ambos países.
Resumen generado con IA

Cuando Argentina se prepara para disputar una nueva final del Mundial frente a España, un nombre vuelve a aparecer como un puente entre ambos países: Alfredo Di Stéfano. La "Saeta Rubia", considerada una de las máximas leyendas del fútbol mundial, es el único futbolista que defendió oficialmente tanto a la selección argentina como a la española en mayores.

Su historia pertenece a otra época. Nacido en Buenos Aires en 1926, debutó con la camiseta albiceleste en 1947 y ese mismo año conquistó la Copa América. Poco después emigró al fútbol colombiano y luego se convirtió en el gran emblema del Real Madrid, donde revolucionó el fútbol europeo y ganó cinco Copas de Europa consecutivas.

Tras nacionalizarse español, Di Stéfano fue habilitado para representar a España, ya que el reglamento de entonces permitía cambiar de selección bajo determinadas condiciones. Debutó en 1957 y disputó 31 partidos internacionales con la Roja, anotando 23 goles. Incluso integró el plantel para el Mundial de Chile 1962, aunque una lesión muscular le impidió jugar el torneo.

Una excepción que ya no puede repetirse

Con la modificación de las normas de la FIFA, un futbolista que disputa un partido oficial con una selección mayor ya no puede representar a otra, salvo excepciones muy específicas vinculadas a cambios de nacionalidad antes del debut oficial.

Por eso, el caso de Di Stéfano quedó como una rareza histórica imposible de replicar en el fútbol moderno. Su nombre une para siempre a dos potencias del fútbol que este domingo volverán a cruzarse en una final mundialista.

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