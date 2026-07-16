“¿Sobrevivirá mi relación?”: el divertido dilema de la novia inglesa de Marcos Senesi en el triunfazo de Argentina

La aventura mundialista de la pareja también tuvo su cuota de sorpresa. La convocatoria de Senesi por parte de Lionel Scaloni llegó de imprevisto tras la sensible baja por lesión de Leonardo Balerdi. El llamado del DT santafesino encontró al defensor y a la futbolista inglesa disfrutando de unas vacaciones en las playas de Ibiza. Sin dudarlo, armaron las valijas y ella se convirtió en su hincha número uno en las tribunas norteamericanas, asimilando la cultura celeste y blanca sin perder el amor por sus raíces.