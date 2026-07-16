“¿Sobrevivirá mi relación?”: el divertido dilema de la novia inglesa de Marcos Senesi en el triunfazo de Argentina
Kelci-Rose Bowers, futbolista británica y pareja del defensor de la "Scaloneta", vivió la semifinal en Atlanta con el corazón dividido. Del temor a la "ruptura" en pleno partido al tierno posteo de orgullo por la clasificación argentina y el papel de su país.
Resumen para apurados
- Kelci-Rose Bowers, futbolista inglesa y pareja de Marcos Senesi, bromeó en redes sobre su noviazgo ante el cruce entre Argentina e Inglaterra en la semifinal del Mundial en Atlanta.
- La pareja se conoció en el Bournemouth inglés. Tras la sorpresiva convocatoria de Senesi por la lesión de Balerdi, ella lo acompañó al Mundial asimilando la cultura argentina.
- Con la victoria argentina, Bowers celebró el pase de su pareja a la final del torneo en Nueva York frente a España, demostrando que la relación superó la rivalidad deportiva.
El histórico y caliente choque entre la selección argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 paralizó a dos naciones, pero en ninguna parte se sintió tanto esa tensión como en el palco de la familia de Marcos Senesi. Allí, Kelci-Rose Bowers, futbolista inglesa y pareja del defensor argentino, experimentó una montaña rusa de emociones encontradas que decidió compartir con mucho humor en sus redes sociales, convirtiéndose rápidamente en una de las grandes perlitas virales de la jornada de Atlanta.
Minutos antes de que la pelota comenzara a rodar en el Mercedes-Benz Stadium, la defensora británica de 22 años reflejó en su cuenta de Instagram la incomodidad de estar parada justo en el límite de la grieta futbolística. Con un video donde enfocaba su rostro serio y preocupado, para luego mostrar la imponente visual de la cancha con el partido aún empatado sin goles, Kelci-Rose tiró una frase desopilante que hizo reír a miles de seguidores:
“Me pregunto si mi relación sobrevivirá a este partido...”, escribió en alusión al cruce directo entre su patria de nacimiento y el seleccionado que defiende su novio.
Un amor de vestuario que nació en el Bournemouth
La historia de amor entre Bowers y Senesi parece sacada de un guion de comedia romántica deportiva. Kelci-Rose, con una destacada formación que incluye la academia femenina del Chelsea, un paso por la Universidad Estatal de Luisiana y el Portsmouth, recaló en el AFC Bournemouth Women. Fue justamente en los pasillos de los "Cherries" donde cruzó caminos con el central zurdo argentino durante una campaña publicitaria para presentar la nueva camiseta del club. Desde ese momento, la relación se consolidó a paso firme en el Reino Unido.
La aventura mundialista de la pareja también tuvo su cuota de sorpresa. La convocatoria de Senesi por parte de Lionel Scaloni llegó de imprevisto tras la sensible baja por lesión de Leonardo Balerdi. El llamado del DT santafesino encontró al defensor y a la futbolista inglesa disfrutando de unas vacaciones en las playas de Ibiza. Sin dudarlo, armaron las valijas y ella se convirtió en su hincha número uno en las tribunas norteamericanas, asimilando la cultura celeste y blanca sin perder el amor por sus raíces.
Orgullo repartido y destino Nueva York
Tras el pitazo final y consumada la heroica remontada argentina gracias a los golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, Bowers manejó la derrota de Inglaterra con hidalguía y muchísima madurez. Primero, subió una historia destacando a los jugadores británicos que agradecían el apoyo de la gente en el Mercedes-Benz Stadium con la frase "Orgullosa de mi país" y un emoji triste.
Más tarde, la jugadora publicó un carrusel de fotos en su perfil de Instagram, donde resumió con muchísima ternura lo que significó vivir una de las semifinales más dramáticas de la historia de los Mundiales:
"Bueno, eso acaba de pasar… Por supuesto, una experiencia alocada llena de emociones encontradas, una que no olvidaré. Estoy orgullosa de lo lejos que ha llegado Inglaterra y, por supuesto, de mi pareja por haber llegado a la FINAL del Mundial. Nos vemos en Nueva York", expresó, dejando en claro que el amor fue más fuerte que cualquier rivalidad deportiva.
Con la relación intacta y el pasaporte sellado, la defensora inglesa ya prepara las valijas para viajar al MetLife Stadium. Allí, este domingo, alentará nuevamente a Senesi y a toda la "Scaloneta" en la gran final frente a España, buscando cerrar una travesía inolvidable con la Copa del Mundo bajo el brazo.