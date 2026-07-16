Liam Gallagher felicitó a la Selección Argentina tras eliminar a Inglaterra: "El mejor equipo ganó"
Tras la victoria de la Selección Argentina por 2-1 sobre Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, Liam Gallagher publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció la superioridad del equipo de Lionel Scaloni y felicitó a la Albiceleste.
Resumen para apurados
- El músico británico Liam Gallagher felicitó a la Selección Argentina en redes sociales tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
- Previo al partido, el cantante de Oasis había expresado su cariño por el país. Tras la derrota, admitió la superioridad del rival publicando que 'el mejor equipo ganó'.
- El mensaje se volvió viral rápidamente, consolidando el fuerte vínculo entre Gallagher y el público argentino, mientras el equipo de Scaloni se prepara para la final ante España.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tuvo repercusión mucho más allá del fútbol. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Liam Gallagher, quien, apenas terminó la semifinal ante Inglaterra, utilizó sus redes sociales para reconocer el triunfo del equipo de Lionel Scaloni.
El cantante de Oasis felicitó a la Albiceleste con un mensaje que rápidamente se volvió viral y fue celebrado por miles de fanáticos argentinos, que desde hace años mantienen una relación especial con el músico británico.
El mensaje de Liam Gallagher tras el triunfo de Argentina
Minutos después de la victoria por 2-1 sobre Inglaterra, Gallagher publicó un mensaje en su cuenta de X en el que destacó el desempeño de la Selección Argentina. "Respeto a los muchachos, no es el derecho divino de nadie ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó. ¡Hacia adelante y de lado!", escribió el artista.
La publicación generó una inmediata repercusión y recibió miles de respuestas de usuarios argentinos, quienes agradecieron el gesto y destacaron el reconocimiento del músico hacia el equipo dirigido por Lionel Scaloni.
La previa del partido y sus mensajes sobre Argentina
Antes del encuentro, Liam Gallagher ya había dejado en claro el afecto que siente por la Argentina, aunque también reconocía el conflicto de alentar a su selección. En otra publicación escribió que era difícil amar a la Argentina y a su gente, pero al mismo tiempo desear que Inglaterra avanzara a la final.
Ese comentario despertó cientos de respuestas de seguidores argentinos. Incluso, una usuaria bromeó con que estaba lista para "pelear" con él por el partido, a lo que Gallagher respondió con humor: "Estoy asustado".
También se mostró optimista sobre las posibilidades del conjunto inglés, aunque admitió que la Selección Argentina llegaba como uno de los grandes candidatos por la calidad de sus jugadores.
Un mensaje que se volvió viral entre los argentinos
Tras el pitazo final, el tono cambió por completo. Gallagher reconoció la superioridad del equipo argentino y felicitó públicamente a la Albiceleste. Su publicación se viralizó en pocos minutos y volvió a reforzar el vínculo que mantiene con el público argentino, uno de los más fieles seguidores de Oasis y de su carrera como solista.
Mientras Argentina ya piensa en la final del Mundial 2026 frente a España, el mensaje del cantante británico quedó como uno de los gestos más comentados que dejó la histórica victoria sobre Inglaterra.