Mundial 2026

Liam Gallagher felicitó a la Selección Argentina tras eliminar a Inglaterra: "El mejor equipo ganó"

Tras la victoria de la Selección Argentina por 2-1 sobre Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, Liam Gallagher publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció la superioridad del equipo de Lionel Scaloni y felicitó a la Albiceleste.

El mensaje de Liam Gallagher para Argentina tras la derrota de Inglaterra que se volvió viral
El mensaje de Liam Gallagher para Argentina tras la derrota de Inglaterra que se volvió viral La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El músico británico Liam Gallagher felicitó a la Selección Argentina en redes sociales tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
  • Previo al partido, el cantante de Oasis había expresado su cariño por el país. Tras la derrota, admitió la superioridad del rival publicando que 'el mejor equipo ganó'.
  • El mensaje se volvió viral rápidamente, consolidando el fuerte vínculo entre Gallagher y el público argentino, mientras el equipo de Scaloni se prepara para la final ante España.
Resumen generado con IA

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tuvo repercusión mucho más allá del fútbol. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Liam Gallagher, quien, apenas terminó la semifinal ante Inglaterra, utilizó sus redes sociales para reconocer el triunfo del equipo de Lionel Scaloni.

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

El cantante de Oasis felicitó a la Albiceleste con un mensaje que rápidamente se volvió viral y fue celebrado por miles de fanáticos argentinos, que desde hace años mantienen una relación especial con el músico británico.

El mensaje de Liam Gallagher tras el triunfo de Argentina

Minutos después de la victoria por 2-1 sobre Inglaterra, Gallagher publicó un mensaje en su cuenta de X en el que destacó el desempeño de la Selección Argentina. "Respeto a los muchachos, no es el derecho divino de nadie ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó. ¡Hacia adelante y de lado!", escribió el artista.

La publicación generó una inmediata repercusión y recibió miles de respuestas de usuarios argentinos, quienes agradecieron el gesto y destacaron el reconocimiento del músico hacia el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La previa del partido y sus mensajes sobre Argentina

Antes del encuentro, Liam Gallagher ya había dejado en claro el afecto que siente por la Argentina, aunque también reconocía el conflicto de alentar a su selección. En otra publicación escribió que era difícil amar a la Argentina y a su gente, pero al mismo tiempo desear que Inglaterra avanzara a la final.

Ese comentario despertó cientos de respuestas de seguidores argentinos. Incluso, una usuaria bromeó con que estaba lista para "pelear" con él por el partido, a lo que Gallagher respondió con humor: "Estoy asustado".

También se mostró optimista sobre las posibilidades del conjunto inglés, aunque admitió que la Selección Argentina llegaba como uno de los grandes candidatos por la calidad de sus jugadores.

Un mensaje que se volvió viral entre los argentinos

Tras el pitazo final, el tono cambió por completo. Gallagher reconoció la superioridad del equipo argentino y felicitó públicamente a la Albiceleste. Su publicación se viralizó en pocos minutos y volvió a reforzar el vínculo que mantiene con el público argentino, uno de los más fieles seguidores de Oasis y de su carrera como solista.

Mientras Argentina ya piensa en la final del Mundial 2026 frente a España, el mensaje del cantante británico quedó como uno de los gestos más comentados que dejó la histórica victoria sobre Inglaterra.

Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo
1

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi
2

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas
3

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra
4

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de Las Malvinas son argentinas que exhibió la Selección
5

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

Mundial 2026: el festejo de Chiqui Tapia con el secanucas que hizo reír a Messi tras la clasificación a la final
6

Mundial 2026: el festejo de "Chiqui" Tapia con el "secanucas" que hizo reír a Messi tras la clasificación a la final

Más Noticias
Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de Las Malvinas son argentinas que exhibió la Selección

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

El detrás de escena del himno argentino que retumbó en el Mundial 2026: Vamos a cantarlo fuerte

El detrás de escena del himno argentino que retumbó en el Mundial 2026: "Vamos a cantarlo fuerte"

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Presunta estafa con azúcar: cuál es la postura del abogado del denunciado

Presunta estafa con azúcar: cuál es la postura del abogado del denunciado

Supermercados Comodín se renueva: llega Maxi Comodín

Supermercados Comodín se renueva: llega Maxi Comodín

Comentarios