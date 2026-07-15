Argentina, finalista del Mundial 2026: la tarde en la que el corazón explicó el fútbol

Se podría hablar del 4-1-4-1 con el que Lionel Scaloni sorprendió de entrada con Messi como principal referencia ofensiva. Del sufrimiento de los primeros minutos. De las patadas con las que ambos equipos intentaron marcar territorio. Del error de Nahuel Molina en el gol de Anthony Gordon. Del ajuste al 4-4-2 cuando el partido lo pedía. Del despliegue interminable de Rodrigo De Paul. Del partidazo silencioso de Leandro Paredes. De las manos salvadoras de Emiliano Martínez. De la firmeza de Cristian Romero y Lisandro Martínez. Del sacrificio de Julián Álvarez. Del ingreso de Lautaro para cambiar la historia. De tantas otras cosas. Pero, sinceramente, ¿cómo cuantificar todo lo que hubo detrás de cada pelota dividida, de cada corrida, de cada barrida y de cada empuje? Porque no fue fácil. Porque durante varios pasajes pareció que Jordan Pickford empezaba a cerrar el arco con llave. Y ni hablar cuando la amarilla cayó sobre Lisandro Martínez y Cristian Romero. Por un instante, el miedo volvió a instalarse. Porque podrían escribirse 100 páginas para explicar por qué Argentina ganó este partido y, aun así, siempre aparecería la misma respuesta: el deseo irrenunciable de representar a un país entero.