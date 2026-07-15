Argentina, finalista del Mundial 2026: la tarde en la que el corazón explicó el fútbol
Messi asistió a Lautaro Martínez para el 2-1 y la Selección de Lionel Scaloni avanzó a la final del Mundial 2026. Un análisis del partido desde la identidad, el carácter y la convicción de un equipo que volvió a emocionar.
Resumen para apurados
- Argentina clasificó a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal con goles de Fernández y Martínez, tras una asistencia clave de Messi en Atlanta.
- El equipo de Scaloni revirtió el marcador tras el gol inicial de Gordon para Inglaterra, ajustando su táctica y apelando a la resiliencia física y emocional de sus referentes.
- Este triunfo histórico consolida la identidad competitiva de la Selección y la posiciona a un solo paso de coronarse nuevamente campeona del mundo en la gran final del torneo.
¿Cómo hablar de táctica después de tanto sufrimiento? ¿Cómo detenerse en los números, las formaciones y todo el “biri-biri” del fútbol? Qué difícil. Qué imposible cuando el corazón no deja teclear en paz y cada latido es una explosión de emociones que cuesta poner en palabras. Porque, ¿quién imaginaba que Enzo Fernández, otra vez (como frente a México en Qatar), iba a sacar un zapatazo para encendernos? ¿Quién pensaba que Lautaro Martínez iba a imponerse en un área inglesa repleta de gigantes para ganar de cabeza y hacer estallar a todo un país? Y si había algo que sí podía esperarse era una genialidad de Lionel Messi. Cuando llegó, fue perfecta: un centro quirúrgico para que Lautaro, el tantas veces cuestionado goleador, apareciera donde aparecen los delanteros de raza y firmara el 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
Se podría hablar del 4-1-4-1 con el que Lionel Scaloni sorprendió de entrada con Messi como principal referencia ofensiva. Del sufrimiento de los primeros minutos. De las patadas con las que ambos equipos intentaron marcar territorio. Del error de Nahuel Molina en el gol de Anthony Gordon. Del ajuste al 4-4-2 cuando el partido lo pedía. Del despliegue interminable de Rodrigo De Paul. Del partidazo silencioso de Leandro Paredes. De las manos salvadoras de Emiliano Martínez. De la firmeza de Cristian Romero y Lisandro Martínez. Del sacrificio de Julián Álvarez. Del ingreso de Lautaro para cambiar la historia. De tantas otras cosas. Pero, sinceramente, ¿cómo cuantificar todo lo que hubo detrás de cada pelota dividida, de cada corrida, de cada barrida y de cada empuje? Porque no fue fácil. Porque durante varios pasajes pareció que Jordan Pickford empezaba a cerrar el arco con llave. Y ni hablar cuando la amarilla cayó sobre Lisandro Martínez y Cristian Romero. Por un instante, el miedo volvió a instalarse. Porque podrían escribirse 100 páginas para explicar por qué Argentina ganó este partido y, aun así, siempre aparecería la misma respuesta: el deseo irrenunciable de representar a un país entero.
Fue un partido que no se explica desde el juego ni desde la superioridad futbolística. Se explica desde el corazón. Desde un grupo que nunca dejó de creer, incluso cuando el reloj parecía jugar en contra. Desde un equipo que entendió que, para ganarle a Inglaterra en una semifinal del mundo, hacía falta mucho más que fútbol. Hacía falta carácter. Hacía falta memoria. Hacía falta rebeldía. Hacía falta recordar que enfrente estaba un rival histórico y que del otro lado había una final esperando.
Y, curiosamente, Argentina volvió a ganar siendo Argentina. Sin disfraces. Sin renunciar a su identidad. Con una Selección que supo sufrir cuando el partido lo exigió, que golpeó en los momentos justos y que encontró en sus líderes la calma necesaria para no perder la cabeza cuando todo parecía desmoronarse. Porque Leandro Paredes marcó la cancha desde el primer minuto frente a Jude Bellingham. Porque Rodrigo De Paul entró para modificar el frente ofensivo de la Selección. Porque Cristian Romero volvió a demostrar que los grandes defensores también juegan con el alma. Porque Messi sacó una gambeta de otro tiempo para recordarle al mundo que el talento nunca envejece. Porque este equipo ya no necesita demostrar que sabe jugar.
Hace tiempo que también demostró que sabe resistir. Argentina ya no gana solamente por jugar bien. Gana porque aprendió a sufrir sin dejar de creer.
Durante algunos minutos dio la sensación de que Inglaterra empezaba a convencerse de que el partido se inclinaba definitivamente a su favor. Que el gol de Anthony Gordon podía alcanzar para quebrar la resistencia argentina. Pero enfrente no había un equipo dispuesto a resignarse. Había una Selección que ya había aprendido que los Mundiales se juegan hasta el último segundo y que el sufrimiento, lejos de paralizarla, la hace más fuerte. Porque si algo enseñó este ciclo es que nunca hay una pelota perdida, nunca hay un partido terminado antes de tiempo y nunca hay un rival imposible mientras quede un argentino dispuesto a correr un metro más.
Y entonces apareció, inevitablemente, el recuerdo de Diego Maradona. Porque hay partidos contra Inglaterra que siempre terminan dialogando con el pasado. No para vivir de la nostalgia, sino porque algunas noches parecen unir generaciones enteras. Aquella tarde de 1986 volvió a asomarse por un instante sobre Atlanta. No para repetirse -eso sería imposible-, sino para recordarle al mundo que Argentina siempre encuentra una manera distinta de competir. Maradona dijo alguna vez que Dios había sacado aquel centro de Julio “Vasco” Olarticoechea que terminó en la “Mano de Dios”. Esta vez, el pase nació del botín izquierdo de Messi. Cambiaron los protagonistas. No cambió la ilusión de un país.
Ahora queda un último paso. El más difícil de todos. Nadie sabe si alcanzará para volver a levantar la Copa del Mundo. Nadie puede garantizar que dentro de unos días habrá otra vuelta olímpica. Pero si algo dejó esta semifinal es una certeza: esta Selección nunca negocia la entrega. Puede jugar mejor o peor. Puede sufrir más de la cuenta. Puede equivocarse. Pero jamás deja de competir. Y esa, probablemente, sea la mayor obra de Lionel Scaloni.
Porque sí, es solo fútbol. Los antecedentes no juegan, las guerras no se resuelven en una cancha y la historia no cambia por 90 minutos. Pero también existen partidos que trascienden el deporte. Partidos que despiertan recuerdos, que vuelven a unir generaciones enteras frente a una pantalla y que consiguen que un país vuelva a abrazarse por un mismo motivo. Hay triunfos que se festejan por el resultado. Y hay otros, como este, que se sienten mucho más profundo. Porque algunos partidos terminan cuando el árbitro marca el final. Otros, como esta semifinal frente a Inglaterra, empiezan a vivir para siempre en la memoria de un país.