Harry Kane criticó el planteo de Inglaterra tras perder con Argentina: "No es suficiente"
El capitán inglés cuestionó la postura del equipo luego del 1-0 ante la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026. Además, marcó diferencias con la estrategia de Thomas Tuchel y lamentó la remontada albiceleste.
Resumen para apurados
- El capitán inglés Harry Kane criticó el planteo defensivo de su selección tras perder 2-1 ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026, cuestionando la estrategia.
- Tras la ventaja inicial de Gordon, el DT Thomas Tuchel replegó al equipo, lo que facilitó la remontada argentina con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.
- Argentina buscará el bicampeonato mundial frente a España, mientras que Inglaterra jugará por el tercer puesto contra Francia en medio de tensiones internas por el planteo.
Harry Kane no ocultó su frustración tras la derrota por 2-1 frente a la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026. El capitán inglés fue autocrítico, pero también dejó en evidencia sus diferencias con el planteo que adoptó Inglaterra luego de ponerse en ventaja con el gol de Anthony Gordon.
El delantero del Bayern Múnich cuestionó la decisión de replegarse cuando todavía restaba gran parte del encuentro y consideró que esa postura terminó favoreciendo el crecimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
"Una vez que nos adelantamos 1-0, parecimos simplemente tratar de aguantar... lo cual a este nivel no es suficiente", afirmó.
Kane explicó que, tras el tanto de Gordon, Argentina comenzó a dominar el partido y a generar un asedio constante sobre el arco defendido por Jordan Pickford.
"Después del gol, ya fuera porque ellos subían más hombres al ataque o porque nosotros no podíamos igualarlos individualmente, fue una oleada tras otra y estábamos tratando de resistir, con nuestros muchachos bloqueando. Pero al final, simplemente no fue suficiente", analizó.
La diferencia con el planteo de Tuchel
Las declaraciones del capitán inglés también dejaron entrever una diferencia con la estrategia adoptada por el entrenador Thomas Tuchel, quien decidió reforzar la defensa para intentar conservar la ventaja.
Kane aseguró que la intención de los futbolistas era otra. "Los chicos siempre están preparados para cualquier momento del partido y, cuando nos pusimos por delante, el mensaje era que siguiéramos atacando y marcáramos otro gol. Obviamente, una vez que marcaron sus dos goles, el objetivo era encontrar algo, pero podríamos haber recuperado el control del partido", sostuvo.
El balance del Mundial
Más allá de la decepción por haber quedado nuevamente a las puertas de una final, Kane destacó el crecimiento que mostró Inglaterra durante la Copa del Mundo y llamó a valorar el camino recorrido.
"Hemos tenido muchos buenos momentos en este torneo, muchos buenos partidos. Otra semifinal. Estamos hablando de tocar la puerta", concluyó.
Inglaterra había logrado ponerse en ventaja gracias al tanto de Anthony Gordon, pero la reacción de la Argentina cambió el rumbo del partido. Enzo Fernández igualó el marcador y, ya en el tramo final, Lautaro Martínez convirtió de cabeza el gol que selló la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a una nueva final del Mundial. Mientras la Albiceleste buscará el bicampeonato frente a España, el conjunto inglés deberá disputar el encuentro por el tercer puesto ante Francia.