Harry Kane criticó el planteo de Inglaterra tras perder con Argentina: "No es suficiente"

Inglaterra había logrado ponerse en ventaja gracias al tanto de Anthony Gordon, pero la reacción de la Argentina cambió el rumbo del partido. Enzo Fernández igualó el marcador y, ya en el tramo final, Lautaro Martínez convirtió de cabeza el gol que selló la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a una nueva final del Mundial. Mientras la Albiceleste buscará el bicampeonato frente a España, el conjunto inglés deberá disputar el encuentro por el tercer puesto ante Francia.