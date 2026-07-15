¡En la cara, Pickford! El desaforado grito del "Cuti" Romero en el empate de Enzo ante Inglaterra

Hay partidos que no se juegan únicamente con la pelota en los pies; se juegan con el corazón en la mano, con los dientes apretados y con el folclore a flor de piel. La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra en Atlanta ya se perfilaba como un choque histórico, pero el desenlace superó cualquier guion cinematográfico. La "Scaloneta" perdía 1-0, parecía quedarse sin nafta ante el planteo físico de los británicos, pero en una ráfaga de cinco minutos sacó a relucir su mística campeona para darlo vuelta 2-1. Y en medio de la locura del empate, Cristian "Cuti" Romero metió una de potrero que va a quedar grabada para siempre en la retina de los hinchas: le gritó el golazo de Enzo Fernández en la cara al arquero Jordan Pickford.