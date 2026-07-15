Copa del Mundo

¡En la cara, Pickford! El desaforado grito del "Cuti" Romero en el empate de Enzo ante Inglaterra

El defensor de la Selección no se guardó nada y le festejó el golazo de Enzo Fernández directo al arquero inglés en Atlanta.

CRUCES. Antes del gol, Cuti estuvo merodeando el área de Pickford, lo que ocasionó algunos dichos entre ellos.
CRUCES. Antes del gol, "Cuti" estuvo merodeando el área de Pickford, lo que ocasionó algunos dichos entre ellos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cristian Romero le gritó en la cara un gol a Jordan Pickford tras el empate de Enzo Fernández en la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra jugada en Atlanta.
  • Tras un desgaste extremo y con Argentina perdiendo 1-0, Enzo Fernández empató a los 40 minutos del segundo tiempo, lo que desató la desahogada y folclórica reacción de Romero.
  • El cruce alimenta la histórica rivalidad entre ambos países y resalta el temple y la mística de la selección argentina de cara a la final de la Copa del Mundo de 2026.
Resumen generado con IA

Hay partidos que no se juegan únicamente con la pelota en los pies; se juegan con el corazón en la mano, con los dientes apretados y con el folclore a flor de piel. La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra en Atlanta ya se perfilaba como un choque histórico, pero el desenlace superó cualquier guion cinematográfico. La "Scaloneta" perdía 1-0, parecía quedarse sin nafta ante el planteo físico de los británicos, pero en una ráfaga de cinco minutos sacó a relucir su mística campeona para darlo vuelta 2-1. Y en medio de la locura del empate, Cristian "Cuti" Romero metió una de potrero que va a quedar grabada para siempre en la retina de los hinchas: le gritó el golazo de Enzo Fernández en la cara al arquero Jordan Pickford.

La noche venía torcida para el equipo de Lionel Scaloni. Tras el desgaste extremo de los 120 minutos contra Suiza, las piernas pesaban y el gol de Anthony Gordon había congelado la ilusión argentina en el Mercedes-Benz Stadium. Inglaterra se abroquelaba atrás, jugaba con la desesperación albiceleste y Pickford parecía invencible bajo los tres palos. Sin embargo, el destino le tenía preparado un trago amarguísimo al guardameta del Everton.

El bombazo de Enzo y la revancha del "Cuti"

Cuando se jugaban 40 minutos del segundo tiempo y la soga empezaba a apretar el cuello, Enzo Fernández frotó la lámpara. El volante del Chelsea capturó una pelota en tres cuartos de cancha y sacó un remate espectacular de derecha, con un efecto indescifrable que se clavó en el ángulo y dejó a Pickford volando estérilmente para la foto.

Apenas el balón infló la red inglesa, el estadio se vino abajo. Pero mientras Enzo corría a abrazarse con los suplentes, el "Cuti" Romero decidió cobrarse todas las cuentas pendientes. El defensor del Tottenham, que conoce de sobra los cruces de la Premier League, frenó su carrera de cara al arquero rival, se le plantó a centímetros de distancia y le pegó un grito de gol desaforado, gesticulando con rabia antes de sumarse a la montaña humana de los festejos. Un desahogo visceral que sintetizó el temperamento de un equipo que se niega a claudicar.

Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbolSelección inglesa de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Las predicciones de los videntes para Argentina vs. Inglaterra: qué pasará con Messi y la Selección
1

Las predicciones de los videntes para Argentina vs. Inglaterra: qué pasará con Messi y la Selección

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98
2

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Así es la lujosa casa de Enzo Fernández y Valu Cervantes en Londres: pileta climatizada, amplios espacios y un detalle inesperado
3

Así es la lujosa casa de Enzo Fernández y Valu Cervantes en Londres: pileta climatizada, amplios espacios y un detalle inesperado

La probable formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026
4

La probable formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Mundial 2026: ¿Cómo funcionarán los colectivos y el comercio, a horas de la semifinal entre Argentina-Inglaterra?
5

Mundial 2026: ¿Cómo funcionarán los colectivos y el comercio, a horas de la semifinal entre Argentina-Inglaterra?

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986
6

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

Más Noticias
La probable formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

La probable formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Mundial 2026: ¿Cómo funcionarán los colectivos y el comercio, a horas de la semifinal entre Argentina-Inglaterra?

Mundial 2026: ¿Cómo funcionarán los colectivos y el comercio, a horas de la semifinal entre Argentina-Inglaterra?

Murió Luisana Schönberger, joven promesa del tenis argentino a los 16 años durante los festejos por el triunfo de la Selección

Murió Luisana Schönberger, joven promesa del tenis argentino a los 16 años durante los festejos por el triunfo de la Selección

Scaloni desmintió el video viral sobre su charla con Paredes y explicó por qué escucha a sus jugadores en pleno partido

Scaloni desmintió el video viral sobre su charla con Paredes y explicó por qué escucha a sus jugadores en pleno partido

Quiénes eran los hooligans: la historia de la barra brava inglesa que sembró el terror en Europa

Quiénes eran los hooligans: la historia de la barra brava inglesa que sembró el terror en Europa

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

Así es la lujosa casa de Enzo Fernández y Valu Cervantes en Londres: pileta climatizada, amplios espacios y un detalle inesperado

Así es la lujosa casa de Enzo Fernández y Valu Cervantes en Londres: pileta climatizada, amplios espacios y un detalle inesperado

Comentarios