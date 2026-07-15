Thomas Tuchel, tras la eliminación ante Argentina: "No me arrepiento de nada"
El entrenador de Inglaterra analizó la derrota por 2-1 frente a la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026. Defendió el rendimiento de su equipo, explicó los cambios tácticos y asumió la responsabilidad por la eliminación.
Resumen para apurados
- Tras perder 2-1 ante Argentina en Atlanta por el Mundial 2026, el DT de Inglaterra, Thomas Tuchel, asumió la responsabilidad de la eliminación y defendió sus decisiones tácticas.
- El entrenador alemán justificó el polémico cambio a una línea de cinco defensores para contrarrestar el juego aéreo de Argentina, aunque admitió que la variante no funcionó.
- Inglaterra buscará el tercer puesto del Mundial frente a Francia en Miami, mientras que Argentina jugará la gran final contra España en busca del bicampeonato.
Thomas Tuchel no ocultó su desazón tras la derrota por 2-1 frente a la Selección que dejó a Inglaterra fuera de la final del Mundial 2026. Sin embargo, el entrenador alemán evitó cuestionar a sus futbolistas, defendió el planteo realizado y aseguró que no cambiaría ninguna de las decisiones que tomó durante el encuentro.
"No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando 1-0", afirmó el técnico inglés en la conferencia de prensa posterior al partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Más allá del resultado, Tuchel consideró que Inglaterra firmó una de sus mejores actuaciones del torneo. "Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo", sostuvo.
La explicación de los cambios defensivos
Uno de los puntos más discutidos del encuentro fueron las modificaciones tácticas realizadas por Tuchel cuando Inglaterra estaba en ventaja. El entrenador decidió reforzar la defensa con una línea de cinco futbolistas, una variante que terminó favoreciendo el crecimiento de la Argentina.
Consultado sobre esa decisión, explicó los motivos. "Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas", señaló.
Según el técnico, el principal objetivo era neutralizar el juego aéreo del equipo dirigido por Lionel Scaloni. "Ellos ganaban todos los balones de cabeza, no paraban de colgar centros una y otra vez", explicó.
Sin embargo, reconoció que el plan no dio el resultado esperado. "Intentamos ayudar a los jugadores, pero concedimos un gol enseguida", admitió.
"La responsabilidad es toda mía"
Lejos de buscar excusas, Tuchel asumió la responsabilidad por la eliminación y evitó trasladar la presión a sus futbolistas. "Por supuesto que la responsabilidad es toda mía", aseguró.
Aun así, destacó el enorme esfuerzo realizado por el plantel inglés a lo largo del campeonato. "El equipo hizo muchísimos kilómetros, viajó mucho, jugó en altura, con diez hombres y con calor", valoró.
Con la derrota consumada, Inglaterra dejó escapar la posibilidad de disputar una nueva final del mundo y ahora deberá enfocarse en el partido por el tercer puesto, que jugará el próximo sábado frente a Francia en Miami. Mientras tanto, la Argentina de Lionel Scaloni buscará el bicampeonato mundial cuando enfrente a España en la gran final del domingo.