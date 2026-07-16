OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Constitución provincial
Hace 6 Hs

Que difícil será tener una provincia previsible con la Constitución, como norte de las decisiones cotidianas, de los que ocupan cargos electivos. Me tocó estar “perdiendo” el tiempo en 2006 como presidente de mesa en la elección de constituyentes para la nueva Constitución y hoy con la nueva presentación judicial, y en base a otras dos presentadas en 2019 y 2022 cuestionando artículos de ella se obtuvo el visto bueno judicial para adelantar los comicios del año que viene. Con este cuestionamiento da la impresión de que los elegidos en 2006 tuvieron una mirada de cortísimo alcance para generar una constitución, con firme proyección para todos los tucumanos y muy especial para la clase política. Porque justamente los cuestionamientos son realizados por los que tenían mayoría de constituyentes, todos comandados por el dueño del oflador. Lo que fue aprobado en ella debería cumplirse o cumplirse, porque supuestamente los que aprobaron la nueva Constitución muchos todavía están ocupando cargos electivos o políticos en la actualidad, y hoy cuestionan artículos aprobados por ellos o por colegas conocidos.

Manuel Antonio Sepúlveda

antoniosepulveda390@gmail.com


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