OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: La jarrita de plata de Ibatín, la verdadera historia de su recuperación
Hace 6 Hs

Leí en LA GACETA una nota sobre la Jarrita de Ibatín, pieza muy importante del Museo Histórico Provincial. En ella se relata el robo y recuperación de la valiosa pieza de plata colonial. Hay un error que deseo aclarar. El entrevistado Enrique Ruiz Moreno, guía del Museo Nicolás Avellaneda, expresa a la periodista, que la pieza robada fue recuperada por la “Historiadora Marta Prebisch” quien recorría un anticuario en España cuando observó cinco jarras muy similares. Una de ellas le llamó especialmente su atención”. Error: quien descubrió que la jarrita se encontraba en un anticuario en Madrid, fue la presidenta, durante años, de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán, la historiadora licenciada Teresa Piossek Prebisch quien, actualmente, reside en Salta con su familia. Piossek Prebisch vio, en un revistero de Sevilla, una publicación Anticuaria cuya portada estaba ilustrada con gran foto de la jarrita. En cuanto la llegó a Tucumán, la historiadora me fue a ver para enseñarme la revista, teniendo en cuenta que fui directora del Avellaneda durante muchos años y a la valiosa pieza la exhibíamos, fotografiamos y catalogamos. Asimismo, dio a conocer la noticia en los medios, informó a Buenos Aires, interpol y autoridades. LA GACETA publicÓ muchas notas sobre el tema, con entrevistas a Piossek Prebisch sobre la cuestión, los trámites que fueron largos, hasta que la valiosa pieza se recuperó. A la descubridora, especialista en Historia Colonial, como es sabido, el tema le apasionó y dio a conocer la historia del robo y recuperación en los medios, LA GACETA, en la sección “Todo es Historia”, entre otros. Sería bueno se conozca la verdad de la historia.

Sara Peña de Bascary

saraelisapena@gmail.com

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