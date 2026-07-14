Un brindis por la libertad: una pareja unida por Francia celebró el 14 de julio en Tafí del Valle

El sol caliente de la tarde taficeña quema la cara, pero adentro de la posada Inti Watana el ambiente es armoniosamente cálido. Sobre la mesa hay agua fresca, nueces de la casa y una promesa de sidra orgánica artesanal que ellos mismos elaboran. En la pantalla, España y Francia se juegan la vida en el Mundial. Es 14 de julio, el Día de la Toma de la Bastilla, pero a miles de kilómetros de los Campos Elíseos, la fecha patria se vive con acento tucumano, un mate invisible y el corazón partido en dos.