¿Es solo un partido? El debate que atravesó el banderazo argentino en Atlanta

Resumen para apurados
- Hinchas argentinos en Atlanta debaten si la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra es solo un partido de fútbol, tras declaraciones de Scaloni que buscan calmar las tensiones.
- El debate surge luego de que Scaloni y veteranos de Malvinas pidieran separar el deporte de la guerra, frente al peso histórico y emocional de los mundiales de 1986 y 1998.
- El resultado de este duelo clave no solo definirá al finalista del torneo, sino que sumará un nuevo y trascendental capítulo a la rivalidad futbolística entre ambas naciones.
ATLANTA.- "Es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa", decía Lionel Scaloni, pronunciada después de la clasificación frente a Suiza, recorrió las redes sociales, los programas deportivos y también el séptimo banderazo argentino en Atlanta. A menos de 24 horas de una nueva semifinal del Mundial frente a Inglaterra, LA GACETA salió a hacer una sola pregunta: ¿es realmente solo un partido?
Las respuestas no fueron iguales. Algunos repitieron casi palabra por palabra el mensaje del entrenador. Otros admitieron que, cuando el rival es Inglaterra, la historia aparece inevitablemente.
Lucía, hincha que llegó desde Buenos Aires, no dudó. "Me adhiero mucho a lo que dijo Scaloni. Es un partido. Obviamente tengo muchas ganas de ganarle a Inglaterra por toda la historia, pero es un partido. Nosotros vinimos para disfrutar y para ver la última Copa del Mundo de Leo", explicó.
Nicolás, de 25 años, piensa parecido. "Es solo un partido, como dijo Scaloni. Mañana ganamos y listo. No hay que darle más vueltas", resumió antes de volver a mezclarse entre los bombos.
Pero no todos lo viven igual. Daniel, argentino radicado en Nueva Jersey, reconoce que para él el contexto pesa.
"Con Inglaterra siempre hay algo más. Tenemos que ganar. Maradona dejó la vara muy alta y estos partidos siempre se sienten distinto", aseguró.
Sebastián, que viajó desde Quilmes, tampoco logró separar completamente el fútbol de la historia. "Es un clásico. Estos partidos se juegan con los dientes", dijo.
Unos metros más allá, Agustín también habló de Malvinas, aunque eligió bajar el tono de la discusión.
"Hay cuestiones políticas que están, pero nosotros vinimos acá a disfrutar. Esto es espectacular", comentó mientras alrededor seguían sonando los bombos.
Scaloni y los veteranos
La discusión apareció incluso antes del banderazo.
Después del triunfo sobre Suiza, Scaloni dejó un mensaje que rápidamente ganó repercusión.
"Es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Inglaterra tiene un gran entrenador, al que admiro mucho. Es un partido de fútbol. No hay más que eso", sostuvo.
Horas después, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" publicó un comunicado en el que también pidió separar el deporte del conflicto bélico.
"El deporte no es una guerra, no es una revancha", expresaron, aunque remarcaron que la memoria y el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas deben seguir presentes.
Una rivalidad imposible de ignorar
La historia explica por qué la pregunta sigue apareciendo cuatro décadas después.
Argentina e Inglaterra protagonizaron algunos de los capítulos más recordados de los Mundiales: los dos goles de Diego Maradona en México 1986, la eliminación por penales en Francia 1998, las referencias permanentes a la Guerra de Malvinas y una rivalidad que atraviesa generaciones.
Sin embargo, entre los miles de argentinos que coparon las calles de Atlanta predominó una idea.
Todos quieren ganar. Algunos por una cuestión exclusivamente futbolística. Otros porque entienden que Inglaterra siempre será un rival diferente.
Las razones cambian. El deseo, no.
Este miércoles, cuando la pelota empiece a rodar, cada uno vivirá el partido a su manera. Pero todos esperan terminar la noche exactamente igual: con Argentina otra vez en una final del mundo.