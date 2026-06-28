Orgullo tucumano: CEF 18 conquistó uno de los torneos juveniles más importantes de Europa

Resumen para apurados
- El club tucumano CEF 18 se consagró campeón invicto del prestigioso torneo juvenil Piteå Summer Games 2026 en Suecia, tras superar a más de 400 equipos de distintos países.
- Con una destacada actuación de Eric De la Rosa, goleador y premio Fair Play, el equipo superó condiciones climáticas adversas y rivales difíciles tras iniciar su gira en España.
- Este logro histórico impulsa la proyección internacional del club, que continuará su gira europea compitiendo en torneos de Dinamarca y en la Copa del Mundo de Gotemburgo.
Antes de continuar su gira por Europa, CEF 18 escribió otra página histórica en el fútbol infantil tucumano. El conjunto se consagró campeón del Piteå Summer Games 2026, uno de los torneos juveniles más importantes de Suecia, luego de superar una exigente competencia que reunió a más de 400 equipos de distintos países.
Uno de los encuentros que marcó el camino hacia la consagración fue el triunfo por 4 a 2 sobre Grønnåsen IL, de Noruega. Bajo una intensa lluvia y en un campo de juego muy pesado, el equipo sacó a relucir su personalidad para imponerse con autoridad gracias a una actuación sobresaliente de Gustavo Ariel Palomino, autor de tres goles, mientras que Aaron Nicanor Aslan completó la cuenta.
Entre las figuras del campeón estuvo el tucumano Eric Fabricio De la Rosa. Desempeñándose como interno por izquierda, convirtió cinco goles durante el certamen, terminó como máximo artillero y además recibió la Tarjeta Verde al Fair Play, un reconocimiento que premia el comportamiento deportivo dentro del campo de juego.
"Salir campeones fue lo más lindo que me pasó", resumió el futbolista al recordar la conquista. "Vinimos a competir contra equipos de muchos países y terminar levantando la copa fue algo increíble. Todos hicimos un gran esfuerzo y demostramos que somos un gran grupo", destacó.
Sobre el partido frente al conjunto noruego, considerado uno de los más exigentes del campeonato, De la Rosa recordó las difíciles condiciones climáticas. "Fue uno de los partidos más complicados porque llovía muchísimo. La cancha estaba muy pesada, pero nunca dejamos de luchar. Ese triunfo nos dio mucha confianza para seguir adelante", explicó.
El tucumano también valoró los reconocimientos individuales, aunque prefirió compartir los méritos con el grupo. "Pude hacer cinco goles y recibir el premio al goleador. Estoy muy feliz, pero siempre digo que es gracias a mis compañeros, porque sin ellos no hubiera sido posible", afirmó.
Respecto de la Tarjeta Verde, señaló: "Es un premio que valoro mucho porque reconoce el respeto y el comportamiento dentro de la cancha. Me dio mucha alegría recibirlo".
Una experiencia inolvidable
La gira europea comenzó antes del torneo con una estadía de cuatro días en España. Allí el plantel disfrutó de jornadas recreativas, visitó la playa y recorrió el estadio del Barcelona, antes de trasladarse a Suecia para afrontar la competencia.
"Fue una experiencia hermosa e inolvidable", resumió De la Rosa, quien además confesó cuál es su gran objetivo. "Mi sueño es ser futbolista profesional y devolverles a mis familiares todo lo que hicieron por mí desde que era chico. Ellos siempre estuvieron a mi lado y les estoy muy agradecido", expresó.
El plantel campeón estuvo integrado por Benjamín Ahumada, Bautista Argañaraz Combes, Aaron Nicanor Aslan, Mariano Cancellieri, Mateo Vicente Daruis, Hermes Benjamín Marcial Escobar Paz, Valentino Farichelli, Agustín Federico Galovar, Joaquín Caleb Getar, Fabrizzio Giordano, Ignacio González, Tomás Valentín Guerra Martínez, Juan Segundo Jaramillo, José Benicio Mercado, Luciano Agustín Miranda Lazarte, Tomás Núñez de la Rosa, Tomasso Piattone, Máximo Mariano Pregot Buriek, Bautista Quinto Ramos, Ian Benjamín Reyes Ruiz, Lucio Valdecantos, Damián Eduardo Segovia Rodríguez, Rodrigo Nicolás Zóttola Naharro, Eric Fabricio De la Rosa y Gustavo Ariel Palomino. El cuerpo técnico estuvo conformado por Leonel Madrid, Ignacio Angelet y Diego Tavella.
Tras conquistar el Piteå Summer Games, la delegación continuará su recorrido por Europa con la disputa de la Storsjöcupen, en Östersund, la Cup No. 1, en Frederikshavn (Dinamarca), y finalizará la gira en la Copa del Mundo de Gotemburgo, un certamen que reúne a equipos de más de 80 países y donde buscará seguir dejando en alto al fútbol tucumano.