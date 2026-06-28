Orgullo tucumano: CEF 18 conquistó uno de los torneos juveniles más importantes de Europa

Uno de los encuentros que marcó el camino hacia la consagración fue el triunfo por 4 a 2 sobre Grønnåsen IL, de Noruega. Bajo una intensa lluvia y en un campo de juego muy pesado, el equipo sacó a relucir su personalidad para imponerse con autoridad gracias a una actuación sobresaliente de Gustavo Ariel Palomino, autor de tres goles, mientras que Aaron Nicanor Aslan completó la cuenta.