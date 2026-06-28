DeportesFútbol

Orgullo tucumano: CEF 18 conquistó uno de los torneos juveniles más importantes de Europa

El conjunto infantil se consagró campeón del Piteå Summer Games de Suecia tras superar una competencia de más de 400 equipos; Eric De la Rosa fue el goleador del certamen y recibió el premio al Fair Play.

ORGULLO TUCUMANO. Los chicos de CEF 18 posan felices con el trofeo y las medallas tras consagrarse campeones invictos del prestigioso Piteå Summer Games en Suecia.
ORGULLO TUCUMANO. Los chicos de CEF 18 posan felices con el trofeo y las medallas tras consagrarse campeones invictos del prestigioso Piteå Summer Games en Suecia.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El club tucumano CEF 18 se consagró campeón invicto del prestigioso torneo juvenil Piteå Summer Games 2026 en Suecia, tras superar a más de 400 equipos de distintos países.
  • Con una destacada actuación de Eric De la Rosa, goleador y premio Fair Play, el equipo superó condiciones climáticas adversas y rivales difíciles tras iniciar su gira en España.
  • Este logro histórico impulsa la proyección internacional del club, que continuará su gira europea compitiendo en torneos de Dinamarca y en la Copa del Mundo de Gotemburgo.
Resumen generado con IA

Antes de continuar su gira por Europa, CEF 18 escribió otra página histórica en el fútbol infantil tucumano. El conjunto se consagró campeón del Piteå Summer Games 2026, uno de los torneos juveniles más importantes de Suecia, luego de superar una exigente competencia que reunió a más de 400 equipos de distintos países.

Uno de los encuentros que marcó el camino hacia la consagración fue el triunfo por 4 a 2 sobre Grønnåsen IL, de Noruega. Bajo una intensa lluvia y en un campo de juego muy pesado, el equipo sacó a relucir su personalidad para imponerse con autoridad gracias a una actuación sobresaliente de Gustavo Ariel Palomino, autor de tres goles, mientras que Aaron Nicanor Aslan completó la cuenta.

Entre las figuras del campeón estuvo el tucumano Eric Fabricio De la Rosa. Desempeñándose como interno por izquierda, convirtió cinco goles durante el certamen, terminó como máximo artillero y además recibió la Tarjeta Verde al Fair Play, un reconocimiento que premia el comportamiento deportivo dentro del campo de juego.

GOLEADOR. El goleador Eric de la Rosa levanta el trofeo en Suecia. GOLEADOR. El goleador Eric de la Rosa levanta el trofeo en Suecia.

"Salir campeones fue lo más lindo que me pasó", resumió el futbolista al recordar la conquista. "Vinimos a competir contra equipos de muchos países y terminar levantando la copa fue algo increíble. Todos hicimos un gran esfuerzo y demostramos que somos un gran grupo", destacó.

Sobre el partido frente al conjunto noruego, considerado uno de los más exigentes del campeonato, De la Rosa recordó las difíciles condiciones climáticas. "Fue uno de los partidos más complicados porque llovía muchísimo. La cancha estaba muy pesada, pero nunca dejamos de luchar. Ese triunfo nos dio mucha confianza para seguir adelante", explicó.

El tucumano también valoró los reconocimientos individuales, aunque prefirió compartir los méritos con el grupo. "Pude hacer cinco goles y recibir el premio al goleador. Estoy muy feliz, pero siempre digo que es gracias a mis compañeros, porque sin ellos no hubiera sido posible", afirmó.

Respecto de la Tarjeta Verde, señaló: "Es un premio que valoro mucho porque reconoce el respeto y el comportamiento dentro de la cancha. Me dio mucha alegría recibirlo".

Una experiencia inolvidable

La gira europea comenzó antes del torneo con una estadía de cuatro días en España. Allí el plantel disfrutó de jornadas recreativas, visitó la playa y recorrió el estadio del Barcelona, antes de trasladarse a Suecia para afrontar la competencia.

"Fue una experiencia hermosa e inolvidable", resumió De la Rosa, quien además confesó cuál es su gran objetivo. "Mi sueño es ser futbolista profesional y devolverles a mis familiares todo lo que hicieron por mí desde que era chico. Ellos siempre estuvieron a mi lado y les estoy muy agradecido", expresó.

El plantel campeón estuvo integrado por Benjamín Ahumada, Bautista Argañaraz Combes, Aaron Nicanor Aslan, Mariano Cancellieri, Mateo Vicente Daruis, Hermes Benjamín Marcial Escobar Paz, Valentino Farichelli, Agustín Federico Galovar, Joaquín Caleb Getar, Fabrizzio Giordano, Ignacio González, Tomás Valentín Guerra Martínez, Juan Segundo Jaramillo, José Benicio Mercado, Luciano Agustín Miranda Lazarte, Tomás Núñez de la Rosa, Tomasso Piattone, Máximo Mariano Pregot Buriek, Bautista Quinto Ramos, Ian Benjamín Reyes Ruiz, Lucio Valdecantos, Damián Eduardo Segovia Rodríguez, Rodrigo Nicolás Zóttola Naharro, Eric Fabricio De la Rosa y Gustavo Ariel Palomino. El cuerpo técnico estuvo conformado por Leonel Madrid, Ignacio Angelet y Diego Tavella.

Tras conquistar el Piteå Summer Games, la delegación continuará su recorrido por Europa con la disputa de la Storsjöcupen, en Östersund, la Cup No. 1, en Frederikshavn (Dinamarca), y finalizará la gira en la Copa del Mundo de Gotemburgo, un certamen que reúne a equipos de más de 80 países y donde buscará seguir dejando en alto al fútbol tucumano.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Salió corriendo: la dramática reacción de Federica Pais cuando se enteró de la muerte de Ernestina Pais
1

"Salió corriendo": la dramática reacción de Federica Pais cuando se enteró de la muerte de Ernestina Pais

Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera
2

Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera

La desconocida historia de Milka Truol, la madre de Ernestina Pais que enfrentó una dura tragedia
3

La desconocida historia de Milka Truol, la madre de Ernestina Pais que enfrentó una dura tragedia

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania
4

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y el Gobierno oficializaría hoy a Santilli
5

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y el Gobierno oficializaría hoy a Santilli

Ranking notas premium
Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027
1

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027

Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991
2

Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027
3

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete
4

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete

La política, en el país de las maravillas
5

La política, en el país de las maravillas

Más Noticias
Salió corriendo: la dramática reacción de Federica Pais cuando se enteró de la muerte de Ernestina Pais

"Salió corriendo": la dramática reacción de Federica Pais cuando se enteró de la muerte de Ernestina Pais

La desconocida historia de Milka Truol, la madre de Ernestina Pais que enfrentó una dura tragedia

La desconocida historia de Milka Truol, la madre de Ernestina Pais que enfrentó una dura tragedia

La emoción de Lo Celso tras su debut mundialista en el triunfo de Argentina sobre Jordania

La emoción de Lo Celso tras su debut mundialista en el triunfo de Argentina sobre Jordania

Las certezas que se lleva Scaloni: Lo Celso levantó la mano y Argentina amplió sus variantes antes del mata-mata

Las certezas que se lleva Scaloni: Lo Celso levantó la mano y Argentina amplió sus variantes antes del mata-mata

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania

Mundial 2026: así quedaron definidos los cruces de los 16avos de final y el camino rumbo al título

Mundial 2026: así quedaron definidos los cruces de los 16avos de final y el camino rumbo al título

Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera

Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y el Gobierno oficializaría hoy a Santilli

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y el Gobierno oficializaría hoy a Santilli

Comentarios