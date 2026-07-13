“Podemos alcanzar un nivel superior”: Harry Kane respaldó a Tuchel antes de enfrentar a la selección argentina

El mensaje de Kane antes de enfrentar a la selección argentina

Kane evitó alimentar cualquier polémica interna y puso el foco en la magnitud del desafío que tendrá Inglaterra en Atlanta. “En esta etapa del torneo te enfrentás a los mejores equipos del mundo. Nos enfrentaremos a uno de los mejores equipos del mundo en la semifinal”, afirmó. Pese a reconocer que todavía existen aspectos por corregir, el capitán destacó el valor de haber llegado nuevamente a una instancia decisiva. “Sabemos que podemos jugar mejor, pero estamos en una semifinal del Mundial y eso no siempre ha sido así para esta selección nacional”, añadió.