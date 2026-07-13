“Podemos alcanzar un nivel superior”: Harry Kane respaldó a Tuchel antes de enfrentar a la selección argentina

Resumen para apurados
- El capitán inglés Harry Kane respaldó al DT Thomas Tuchel en Atlanta, antes de la semifinal del Mundial 2026 contra Argentina, para desmentir rumores de internas en el plantel.
- Las declaraciones surgen ante versiones de tensión entre Tuchel y Jude Bellingham. Kane hizo autocrítica sobre el juego de Inglaterra, admitiendo que aún deben mejorar su nivel.
- El partido definirá al finalista del torneo. Inglaterra busca mantener la cohesión interna para romper una racha de seis décadas sin títulos y superar el desafío ante Argentina.
A pocas horas de enfrentar a la selección argentina por las semifinales del Mundial 2026, Harry Kane salió a respaldar públicamente a Thomas Tuchel. En medio de los rumores sobre una supuesta tensión entre el entrenador y Jude Bellingham, el capitán inglés buscó calmar las aguas y aseguró que el plantel está alineado con las exigencias del cuerpo técnico.
“Cuando nos ve entrenar, ve la unión que tenemos y lo que podemos hacer, especialmente con los jugadores que tenemos, nuestra forma de atacar, nuestros duelos individuales y nuestras habilidades. Simplemente quiere ver esa versión de nosotros”, explicó Kane. En ese sentido, el delantero del Bayern Múnich consideró que Tuchel intenta llevar al equipo a su máximo potencial. “Está intentando sacar lo mejor de nosotros y sabemos que podemos alcanzar un nivel superior”, agregó.
El goleador también realizó una fuerte autocrítica sobre el funcionamiento de Inglaterra durante la Copa del Mundo. “Aún no hemos visto la mejor versión del equipo. Lo hemos mostrado de a ratos. Contra Noruega también se vieron destellos”, reconoció. Además, admitió que todavía les falta dominar los encuentros como pretenden: “No hemos tenido el control total que nos gustaría y que creo que podemos tener”, sostuvo.
El mensaje de Kane antes de enfrentar a la selección argentina
Kane evitó alimentar cualquier polémica interna y puso el foco en la magnitud del desafío que tendrá Inglaterra en Atlanta. “En esta etapa del torneo te enfrentás a los mejores equipos del mundo. Nos enfrentaremos a uno de los mejores equipos del mundo en la semifinal”, afirmó. Pese a reconocer que todavía existen aspectos por corregir, el capitán destacó el valor de haber llegado nuevamente a una instancia decisiva. “Sabemos que podemos jugar mejor, pero estamos en una semifinal del Mundial y eso no siempre ha sido así para esta selección nacional”, añadió.
Por último, Kane remarcó la ambición de una generación que intentará terminar con seis décadas sin conquistar la Copa del Mundo. “Esta es una era de gran éxito para nuestra selección nacional. Llevamos seis semanas juntos y hemos demostrado un enorme deseo de conseguir el título”, aseguró. “Ese es el reto que nos falta ahora”, concluyó el delantero, que será una de las principales amenazas para la selección argentina en la semifinal.