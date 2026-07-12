¿Quién fue la figura? mirá el 1x1 de San Martín y los puntajes de la goleada contra Almagro

San Martín goleó por 3 a 0 a Almagro en La Ciudadela y sumó su segundo triunfo consecutivo bajo la conducción de Alejandro Orfila. Gabriel Carabajal abrió el marcador con un potente remate de media distancia, Álvaro Veliez amplió la ventaja con una definición cruzada y Luca Arfaras selló la goleada tras aprovechar un error defensivo del “Tricolor”.