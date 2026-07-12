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¿Quién fue la figura? mirá el 1x1 de San Martín y los puntajes de la goleada contra Almagro

Carabajal, Veliez, Arfaras y Cabrera sobresalieron en una tarde-noche donde el “Santo” mostró su mejor versión futbolística.

¿Quién fue la figura? mirá el 1x1 de San Martín y los puntajes de la goleada contra Almagro
Foto CASM.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán venció 3-0 a Almagro en La Ciudadela para sumar su segundo triunfo seguido en la Primera Nacional bajo la conducción técnica de Alejandro Orfila.
  • Gabriel Carabajal abrió el marcador de media distancia, Álvaro Veliez amplió la ventaja y Luca Arfaras selló la goleada tras un partido de alto rendimiento individual.
  • Esta victoria consolida el proceso de Orfila, eleva la confianza del plantel y posiciona firmemente al 'Santo' en la lucha por los primeros puestos de la Primera Nacional.
Resumen generado con IA

San Martín goleó por 3 a 0 a Almagro en La Ciudadela y sumó su segundo triunfo consecutivo bajo la conducción de Alejandro Orfila. Gabriel Carabajal abrió el marcador con un potente remate de media distancia, Álvaro Veliez amplió la ventaja con una definición cruzada y Luca Arfaras selló la goleada tras aprovechar un error defensivo del “Tricolor”.

Nahuel Manganelli (7)
Respondió cada vez que fue exigido y volvió a transmitir seguridad. Tuvo algunas intervenciones importantes y sigue siendo una pieza clave en el arco.

Víctor Salazar (6)
Levantó considerablemente su nivel. No se proyectó demasiado, pero estuvo firme en la marca y aportó seguridad como último hombre, especialmente durante el complemento.

Nicolás Ferreyra (7)
Firme en el juego aéreo y seguro en los cruces. Ganó duelos importantes y también intentó aportar claridad en la salida desde el fondo.

Ezequiel Parnisari (7)
Otro partido sólido del central. Se impuso por arriba, estuvo atento en cada pelota frontal y buscó iniciar el juego con prolijidad desde abajo.

Rodrigo Ayala (7)
Volvió a mostrar un buen nivel. Participó de la salida y buscó ser una opción permanente en ataque con sus proyecciones por izquierda.

Agustín Graneros (8)
Jugó uno de sus mejores partidos con la camiseta de San Martín. Aportó juego, entrega y sacrificio. Fue importante para recuperar y generar.

Santiago Briñone (8)
El eje del mediocampo. Se complementó muy bien con Graneros, recuperó pelotas y participó activamente en la construcción del juego del “Santo”.

Gabriel Carabajal (8)
Debut soñado como titular. Le dio pausa y claridad al mediocampo y abrió el partido con un potente remate de media distancia. Demostró toda su jerarquía.

Álvaro Veliez (8)
Volvió a convertir y ya suma dos goles consecutivos. Controló con categoría la asistencia de Cabrera y definió fuerte y cruzado para el segundo del “Santo”.

Luca Arfaras (8)
Incansable para presionar y atacar los espacios. Aprovechó un error defensivo, eludió al arquero y convirtió el tercer gol. El centrodelantero mostró velocidad y oportunismo.

Bruno Cabrera (8)
Sólo le faltó el gol. Generó varias situaciones, exigió constantemente a González y asistió a Veliez con un pase preciso. Mejoró considerablemente su actuación respecto de Paraná.

Diego Diellos (6)
Intentó aportar movilidad y asociarse en ataque, aunque tuvo poca incidencia. Entró en contacto con la pelota, pero no generó situaciones claras frente al arco.

Gonzalo Rodríguez (-)
Tuvo dos remates al arco y buscó participar en ataque. Falló en algunas decisiones en los últimos metros, aunque aportó intensidad durante su ingreso.

Leonardo Monroy (-)
Se ubicó como extremo por izquierda y buscó desequilibrar en el uno contra uno. Tuvo algunas aproximaciones y trató de darle profundidad al equipo.

Laureano Rodríguez (-)
Ingresó durante los últimos minutos, con el partido prácticamente definido. Aportó piernas frescas y acompañó al equipo en el cierre de la goleada.

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