Con bombos y parlantes, Tucumán festejó toda la madrugada el pase de Argentina a semifinales

"Con el tercer gol recién agarramos la corneta"

Entre los primeros en llegar estuvieron Ariel Alarcón, su mamá Ramona González y su hijo Agustín. "Fue impresionante. Vivimos todos los partidos a flor de piel, pero siempre con la confianza de que la Selección va a sacar algo más", contó Ariel. En su familia manda la cábala. "No nos ponemos la camiseta, no agarramos la corneta, nada antes del partido. El televisor quedó prendido porque salimos corriendo. Recién con el tercer gol dijimos 'listo' y agarramos todo para venir a festejar", relató entre risas.