Copa del Mundo

Julián Álvarez no apareció en la presentación de la camiseta de Atlético de Madrid y crecen los rumores

El delantero fue el gran ausente en el lanzamiento de la nueva indumentaria. En España aseguran que Simeone ya dio el visto bueno para una transferencia.

INCERTIDUMBRE. Julián Álvarez quedó afuera de la presentación de la nueva camiseta y crecen los rumores sobre su salida del Atlético de Madrid.
INCERTIDUMBRE. Julián Álvarez quedó afuera de la presentación de la nueva camiseta y crecen los rumores sobre su salida del Atlético de Madrid.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Julián Álvarez no apareció en la presentación de la nueva camiseta de Atlético de Madrid este junio, alimentando rumores de su inminente transferencia tras pedir su salida.
  • El hecho ocurre tras admitir el delantero su deseo de ser transferido. Diego Simeone ya habría avalado su salida y el club español tasó su pase en 150 millones de euros.
  • Aunque el jugador prefiere Barcelona, el Atlético evitaría venderlo a un rival de LaLiga, lo que posiciona a clubes como Arsenal y PSG como posibles destinos futuros.
Resumen generado con IA

La incertidumbre sobre el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid suma un nuevo capítulo. En medio del mercado de pases, el club español presentó oficialmente su nueva camiseta para la próxima temporada y el delantero argentino no apareció en ninguna de las imágenes promocionales, un detalle que alimentó las versiones sobre una inminente salida.

La ausencia del atacante llamó la atención porque la campaña de lanzamiento incluyó a varias de las principales figuras del plantel, entre ellas Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Giuliano Simeone, varios de ellos participantes del Mundial 2026. Sin embargo, el cordobés, una de las caras más importantes del equipo durante la última temporada, quedó completamente al margen.

El episodio se produjo pocos días después de las declaraciones del propio Julián durante la Copa del Mundo. Tras el triunfo de la selección argentina sobre Austria, el delantero sorprendió al admitir que desea cambiar de club. "Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", afirmó, en referencia al interés que mantiene el Barcelona por incorporarlo.

En España, distintos medios sostienen que Diego Simeone considera que la relación con el futbolista ya no tiene vuelta atrás y que le comunicó a la dirigencia que está dispuesto a escuchar ofertas. Incluso, aseguran que el Atlético fijó un precio cercano a los 150 millones de euros para desprenderse del campeón del mundo.

Barcelona espera, pero otros gigantes también siguen el caso

Aunque el deseo de Julián sería vestir la camiseta del Barcelona, el Atlético no vería con buenos ojos negociar con un rival directo de LaLiga. En ese contexto, Arsenal y Paris Saint-Germain también aparecen como posibles destinos para el atacante argentino. Mientras tanto, su ausencia en la presentación de la nueva indumentaria no hizo más que reforzar la sensación de que su ciclo en el conjunto madrileño podría estar llegando a su fin.

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