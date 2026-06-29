Julián Álvarez no apareció en la presentación de la camiseta de Atlético de Madrid y crecen los rumores

Barcelona espera, pero otros gigantes también siguen el caso

Aunque el deseo de Julián sería vestir la camiseta del Barcelona, el Atlético no vería con buenos ojos negociar con un rival directo de LaLiga. En ese contexto, Arsenal y Paris Saint-Germain también aparecen como posibles destinos para el atacante argentino. Mientras tanto, su ausencia en la presentación de la nueva indumentaria no hizo más que reforzar la sensación de que su ciclo en el conjunto madrileño podría estar llegando a su fin.