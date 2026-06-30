Lamine Yamal desafió a Francia y lanzó un guiño a Julián Álvarez: "Lo esperamos"
En la previa del cruce entre España y Austria por los octavos de final del Mundial 2026, la joven figura de La Roja aseguró que los franceses "no son mejores" y se ilusionó con compartir equipo con el delantero argentino en Barcelona.
Resumen para apurados
- Lamine Yamal, figura de España, desafió el poderío de Francia y elogió a Julián Álvarez en la previa del cruce ante Austria por los octavos del Mundial 2026.
- Yamal descartó favoritos para el torneo y expresó su deseo de compartir plantel en Barcelona con Álvarez, sumándose a los rumores de un posible fichaje del argentino.
- Sus dichos aumentan la expectativa de cara a las fases finales del Mundial y alimentan los rumores del mercado de pases sobre una posible transferencia de Álvarez al Barcelona.
A días del comienzo de los octavos de final del Mundial 2026, Lamine Yamal volvió a mostrar la personalidad que lo caracteriza. La joya de España dejó una contundente declaración sobre el nivel de Francia y, además, alimentó los rumores que vinculan a Julián Álvarez con el Barcelona.
En la conferencia de prensa previa al duelo frente a Austria, el extremo de 18 años descartó que exista un gran favorito para conquistar la Copa del Mundo y dejó en claro la confianza que tiene en el seleccionado dirigido por Luis de la Fuente.
"Francia no es mejor que España. No nos han ganado, no pueden ser mejores que nosotros", afirmó Yamal al ser consultado sobre el poderío del conjunto francés, uno de los principales candidatos al título.
El futbolista también sostuvo que el verdadero desafío comienza a partir de la fase eliminatoria.
"El Mundial empieza ahora, después de la fase de grupos. Creo que no hay ningún favorito claro. Francia llega en buena forma, pero no creo que esté por encima de nadie", expresó.
Además, reconoció que España convive con una presión mayor que otras selecciones debido a su historia, aunque aseguró que esa exigencia representa una motivación extra para afrontar los partidos decisivos.
El mensaje de Lamine Yamal a Julián Álvarez
Otro de los temas que abordó fue el posible interés del Barcelona por Julián Álvarez. Ante las versiones que acercan al delantero argentino al conjunto catalán, Yamal no ocultó su entusiasmo.
"Ojalá que sí, es un gran jugador. Lo recibiríamos con los brazos abiertos", afirmó.
Incluso fue un paso más allá e intentó seducir al atacante argentino.
"Viene al mejor club del mundo, con la mejor afición del mundo y a la mejor ciudad del mundo, para mí. Yo, si fuera él, lo haría. Lo esperamos", señaló entre sonrisas.
España busca seguir firme en el Mundial
España llega a los octavos de final tras una sólida fase de grupos. El equipo de Luis de la Fuente terminó como líder de su zona luego de empatar sin goles con Cabo Verde y derrotar a Arabia Saudita por 4-0 y a Uruguay por 1-0.
Ahora, el conjunto español intentará mantener ese nivel cuando enfrente a Austria este jueves 2 de julio por un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026, con Yamal como una de sus principales cartas ofensivas.