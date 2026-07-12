Sonidos que acompañan

Claro, la pila de “gacetas” va creciendo en la semana y cuando se engrosa pasa a formar parte de la reserva “para todo uso”. Para envolver paltas verdes y así lograr su quieta maduración. O para envolver el ramo de rosas ya amortiguadas de la semana pasada que sacamos del florero, cumplido que fuera el ritual de adornar por unos días. Y de perfumar, además, si el ramo es de jazmines. En ese envolver hay otro familiar sonido. Complace que las hojas de LG contribuyan a esa mínima gestión con tanta docilidad y disposición. Por cierto que las noticias malas de las guerras y las buenas de los logros de la gente, de los artistas, de los escritores, de las personas sabias que expresan verdades nuevas y esperanzadoras y las incomprensibles de los políticos desde la vereda o desde sus funciones en el gobierno, que el diario patentiza, no pierden vigencia. No la pierden -en rigor- aunque el papel que las informa se vuelva “papel de diario” para envolturas.