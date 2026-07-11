OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Empleomanía I
11 Julio 2026

El lector Pérez Cleip me acusa de defender la “empleomanía”, cuando en realidad (lo que hice en mi carta del 06/07) fue reivindicar el rol de los Estados al momento de decidir qué intereses defender (los de las grandes mayorías o los de las élites) y cómo redistribuir las riquezas generadas por quienes trabajan, no por los dueños de los trabajadores. Del mismo modo en que el Sr. Pérez Cleip distorsiona mis palabras, también lo hace con la historia del país, observando como lejana la dictadura de Onganía y el cierre de los Ingenios tucumanos (para beneficiar la concentración del Ingenio Ledesma), sin siquiera mencionar la dictadura iniciada en 1976, que fue la continuidad de un plan sistemático (podríamos también hablar de las de 1930 y 1955, cuyo fin fue matar al país industrial, pero no quiero marear al lector): con la del ’66 vino el genocidio industrial; con la del ’76, el genocidio de las mejores mentes de aquellas generaciones; con Menem en 1990, el genocidio de los partidos políticos, acompañado con la entrega del país a potencias extranjeras y al endeudamiento externo como medio de sometimiento del país, generación tras generación, tal como la visión de “Patria/Colonia” impuesta por Rivadavia y que terminó imponiéndose tras la batalla de Pavón, para luego ser consolidada por Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y sostenida por las dictaduras que arrasaron con nuestra democracia y conciencia ciudadana, durante cinco largas décadas, entre 1930 y 1983. Justamente, a este último año, el lector Pérez Cleip señala como el iniciador de la infame “empleomanía”, cuando en realidad fue el inicio del largo camino que nos espera recorrer, para construir la patria con la que soñaron los del otro lado de la grieta histórica, como San Martín, Belgrano, Dorrego, Artigas, Monteagudo, los caudillos federales; Yrigoyen, Perón, Evita, Illia, Alfonsín, Néstor y Cristina. No entender qué nos pasó desde 1816 hasta 1983 es no comprender por qué estamos así, desde 1983 hasta 2026.

Javier Ernesto Guardia Bosñak 

Javierucr1970@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”
1

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado
2

Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado

Carne: la Argentina ya exportó la “cuota Hilton”
3

Carne: la Argentina ya exportó la “cuota Hilton”

Ganadería posible: guía para reducir la intensidad de emisiones de metano
4

Ganadería posible: guía para reducir la intensidad de emisiones de metano

“La baja de aranceles para el poroto abre la oportunidad de seguir creciendo en la UE”
5

“La baja de aranceles para el poroto abre la oportunidad de seguir creciendo en la UE”

Ranking notas premium
Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
1

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades
2

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades

Los abrazos que faltan
3

Los abrazos que faltan

El mensaje de Monseñor Sánchez, el rol del Estado y los changos de la Selección
4

El mensaje de Monseñor Sánchez, el rol del Estado y "los changos de la Selección"

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”
5

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

Más Noticias
Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña

Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial

Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

Tucumán: el impuesto Inmobiliario sube un 9,9% y el Automotor se reajusta hasta un 7,8%

Tucumán: el impuesto Inmobiliario sube un 9,9% y el Automotor se reajusta hasta un 7,8%

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles

Comentarios