Cartas de lectores: Empleomanía I

El lector Pérez Cleip me acusa de defender la “empleomanía”, cuando en realidad (lo que hice en mi carta del 06/07) fue reivindicar el rol de los Estados al momento de decidir qué intereses defender (los de las grandes mayorías o los de las élites) y cómo redistribuir las riquezas generadas por quienes trabajan, no por los dueños de los trabajadores. Del mismo modo en que el Sr. Pérez Cleip distorsiona mis palabras, también lo hace con la historia del país, observando como lejana la dictadura de Onganía y el cierre de los Ingenios tucumanos (para beneficiar la concentración del Ingenio Ledesma), sin siquiera mencionar la dictadura iniciada en 1976, que fue la continuidad de un plan sistemático (podríamos también hablar de las de 1930 y 1955, cuyo fin fue matar al país industrial, pero no quiero marear al lector): con la del ’66 vino el genocidio industrial; con la del ’76, el genocidio de las mejores mentes de aquellas generaciones; con Menem en 1990, el genocidio de los partidos políticos, acompañado con la entrega del país a potencias extranjeras y al endeudamiento externo como medio de sometimiento del país, generación tras generación, tal como la visión de “Patria/Colonia” impuesta por Rivadavia y que terminó imponiéndose tras la batalla de Pavón, para luego ser consolidada por Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y sostenida por las dictaduras que arrasaron con nuestra democracia y conciencia ciudadana, durante cinco largas décadas, entre 1930 y 1983. Justamente, a este último año, el lector Pérez Cleip señala como el iniciador de la infame “empleomanía”, cuando en realidad fue el inicio del largo camino que nos espera recorrer, para construir la patria con la que soñaron los del otro lado de la grieta histórica, como San Martín, Belgrano, Dorrego, Artigas, Monteagudo, los caudillos federales; Yrigoyen, Perón, Evita, Illia, Alfonsín, Néstor y Cristina. No entender qué nos pasó desde 1816 hasta 1983 es no comprender por qué estamos así, desde 1983 hasta 2026.