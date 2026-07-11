El gusto de descubrir lo propio

Con el inicio de las vacaciones de invierno, muchas familias tucumanas comienzan a delinear sus planes de descanso. La tentación de los grandes destinos -la costa atlántica, la nieve cordillerana, los circuitos internacionales- sigue pesando en el imaginario del viajero argentino. Sin embargo, cada receso escolar ofrece también una oportunidad para volver la mirada hacia adentro, hacia lo que la propia provincia ofrece y que, muchas veces, se conoce menos de lo que merece.
El turismo de cercanías no es una alternativa de segunda categoría: es una decisión que beneficia, en paralelo, al viajero y al empresariado local del rubro. Para una familia tucumana, elegir un destino dentro de la provincia significa planificar una escapada sin la presión de tarifas aéreas, cambios de moneda o paquetes que fácilmente superan los miles de dólares. Para los hoteleros y los gastronómicos locales, cada turista que decide quedarse cerca es una reserva que sostiene el empleo, dinamiza la temporada baja y da continuidad a un sector que necesita previsibilidad durante todo el año.
En ese sentido, crece silenciosamente como propuesta la Ruta del Vino de Altura. Distribuidas a lo largo de unos 100 kilómetros entre Amaicha del Valle y Colalao del Valle, 11 bodegas -entre emprendimientos familiares, comunitarias y proyectos de mayor escala- reciben hoy a los visitantes con una oferta que va mucho más allá de la copa: recorridos por viñedos ubicados entre los 1.700 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar, catas guiadas, almuerzos criollos, música en vivo y, en varios casos, la posibilidad de pernoctar en medio del paisaje calchaquí.
No se trata de un atractivo menor. Los vinos tucumanos vienen acumulando reconocimientos de peso: etiquetas locales recibieron distinciones de críticos internacionales de referencia, y la provincia ya integra misiones de promoción en ferias de turismo de la región. Ese crecimiento no es casual: responde a condiciones de altura y amplitud térmica que pocas regiones del mundo pueden igualar, y a una tradición vitivinícola que en los Valles Calchaquíes lleva más de un siglo. Conocerla no exige alejarse demasiado -Colalao del Valle está a apenas tres horas de San Miguel de Tucumán- ni resignar comodidad: hay servicios de transporte, alojamiento y gastronomía pensados tanto para quien llega con la idea de pasar el día como para quien planea quedarse a dormir.
La Ruta del Vino de Altura ofrece una experiencia distinta, en pleno desarrollo. Sumarla a la agenda del receso es, a la vez, un gesto de curiosidad y un aporte concreto a una cadena productiva que necesita visibilidad para consolidarse.
Con el costo de vida condicionando cada decisión familiar, la posibilidad de descansar bien, cerca de casa y por menos plata no debería leerse como una renuncia. Significa, en todo caso, la oportunidad de descubrir que lo propio también sorprende. En estas vacaciones de invierno puede ocurrir que muchas familias brinden por primera vez con un vino tucumano, nacido a más de 1.700 msnm, sin haber tenido que viajar más de tres horas para hacerlo.