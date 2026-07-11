El gusto de descubrir lo propio

No se trata de un atractivo menor. Los vinos tucumanos vienen acumulando reconocimientos de peso: etiquetas locales recibieron distinciones de críticos internacionales de referencia, y la provincia ya integra misiones de promoción en ferias de turismo de la región. Ese crecimiento no es casual: responde a condiciones de altura y amplitud térmica que pocas regiones del mundo pueden igualar, y a una tradición vitivinícola que en los Valles Calchaquíes lleva más de un siglo. Conocerla no exige alejarse demasiado -Colalao del Valle está a apenas tres horas de San Miguel de Tucumán- ni resignar comodidad: hay servicios de transporte, alojamiento y gastronomía pensados tanto para quien llega con la idea de pasar el día como para quien planea quedarse a dormir.