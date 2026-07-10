Hackearon a la AFA tras la victoria de Argentina ante Egipto y difundieron críticas al arbitraje
La entidad confirmó un acceso no autorizado a una cuenta institucional desde la que se enviaron correos con críticas a François Letexier y mensajes intimidatorios luego de la clasificación argentina en el Mundial 2026.
Resumen para apurados
- La AFA sufrió un ciberataque tras el triunfo de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026, donde hackers difundieron correos críticos contra el arbitraje por supuesto favoritismo.
- Hackers vulneraron la base de AFA Medios, filtraron accesos y enviaron mensajes intimidatorios a la prensa. La entidad desestimó los correos e investiga el alcance del ataque.
- Mientras la Selección sigue en el Mundial, la AFA enfrenta el desafío de reforzar su ciberseguridad y contener la polémica diplomática y deportiva generada por la filtración.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en el centro de una polémica inesperada después de la victoria de la Selección argentina por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. La entidad reconoció haber sufrido un ciberataque que derivó en el envío de correos electrónicos desde una cuenta institucional con mensajes contra el arbitraje del encuentro.
El episodio salió a la luz cuando varios periodistas acreditados comenzaron a recibir comunicaciones enviadas desde una dirección vinculada a AFA Medios. Según trascendió, un grupo de hackers egipcios logró vulnerar la base de datos de la institución y utilizó información obtenida para difundir cuestionamientos contra el árbitro francés François Letexier.
El ataque se produjo luego de las críticas públicas realizadas por integrantes de la delegación egipcia y especialistas que habían puesto en duda algunas decisiones del juez durante el partido disputado en Atlanta.
De acuerdo con la información difundida, los piratas informáticos habrían tenido acceso a direcciones de correo electrónico, contraseñas y direcciones IP, datos que posteriormente fueron ofrecidos en distintos foros.
Los mensajes
Los correos enviados desde la cuenta vulnerada incluían elogios hacia la selección egipcia y fuertes acusaciones contra la actuación arbitral.
En uno de los fragmentos, los hackers afirmaron: "Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas".
Además, sostuvieron que Egipto había sido perjudicado por "apoyar a Palestina" y lanzaron una advertencia directa a través del mensaje: "Si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes".
El comunicado cerraba con una frase intimidatoria: "Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos".
La respuesta oficial
Ante la situación, la AFA emitió una aclaración en la que negó cualquier vínculo con el contenido de los mensajes difundidos.
La entidad explicó que los correos electrónicos "no fueron generados ni autorizados" por su equipo de comunicación y pidió a quienes los recibieron que desestimaran la información.
Además, confirmó que detectó un "posible envío" realizado desde una de sus cuentas institucionales y aseguró que comenzó un proceso de investigación para determinar el alcance del acceso no autorizado.
"La AFA se encuentra trabajando para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas de seguridad necesarias", comunicó la institución.
El ciberataque agregó un capítulo inesperado a un partido que ya había quedado marcado por la polémica arbitral. Mientras Argentina continúa su camino en el Mundial 2026, la AFA deberá ahora resolver un problema fuera de la cancha y reforzar sus sistemas de seguridad tras la vulneración de sus canales oficiales.