Hackearon a la AFA tras la victoria de Argentina ante Egipto y difundieron críticas al arbitraje

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en el centro de una polémica inesperada después de la victoria de la Selección argentina por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. La entidad reconoció haber sufrido un ciberataque que derivó en el envío de correos electrónicos desde una cuenta institucional con mensajes contra el arbitraje del encuentro.