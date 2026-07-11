EconomíaRural

Autorizan la comercialización de un nuevo maíz transgénico

El producto suma protección ante insectos coleópteros plaga y tolerancia a herbicidas a base de glufosinato de amonio.

Autorizan la comercialización de un nuevo maíz transgénico
11 Julio 2026

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación autorizaron, mediante la resolución 108/2026, la comercialización de un nuevo maíz genéticamente modificado que incorpora protección frente a ciertos insectos coleópteros plaga y tolerancia a herbicidas a base de glufosinato de amonio.

La aprobación fue otorgada luego de que se completaron satisfactoriamente las evaluaciones realizadas por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), que determinó que el evento presenta un comportamiento agrofenotípico similar al de su contraparte convencional y no evidencia riesgos nuevos o incrementados para el agroecosistema.

Asimismo, los estudios confirmaron la ausencia de efectos adversos sobre organismos no-blanco relevantes y la inocuidad de las proteínas expresadas. Como parte de las condiciones para su comercialización, la empresa deberá implementar el correspondiente Plan de Manejo de Resistencia de Insectos (PMRI), de acuerdo con la normativa vigente.

En forma complementaria, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) evaluó la aptitud del producto para consumo humano y animal, mientras que la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional analizó el impacto potencial de su comercialización sobre las exportaciones argentinas.

Los resultados de las evaluaciones realizadas respaldaron la aprobación comercial de este cultivo, de acuerdo con los criterios científicos y regulatorios vigentes. Esta decisión reafirma el compromiso de la Argentina con un sistema de evaluación basado en evidencia científica, que desde hace más de 30 años promueve la incorporación responsable de nuevas tecnologías para el sector agropecuario.

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