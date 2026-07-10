Regresa Conor McGregor: cuándo pelea contra Holloway y cómo ver el encuentro

Los últimos preparativos de Conor McGregor

Desde su cuenta de Instagram, McGregor estuvo agitando toda la previa a su encuentro. El jueves, a última hora, compartió cuáles fueron los preparativos que le quedaban pendientes de cara a su regreso al octógono. El campeón de MMA tuvo un día agitado, ultimando detalles para enfrentarse a Holloway. Hizo su rutina, pasó por los medios, hasta tuvo tiempo de ir al médico y también se dio unos minutos para hacer su posteo.