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Regresa Conor McGregor: cuándo pelea contra Holloway y cómo ver el encuentro

El irlandés volverá a pelear ante Max Holloway en el evento estelar de UFC 329, cinco años después de su grave lesión. Horario, cómo verlo y los cruces que calentaron la previa.

Regresa Conor McGregor: cuándo pelea contra Holloway y cómo ver el encuentro
Foto: Instagram/thenotoriousmma
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Conor McGregor volverá a pelear contra Max Holloway este sábado 11 de julio en el evento UFC 329 en Las Vegas, marcando su regreso tras cinco años de inactividad por lesión.
  • El combate de peso wélter, transmitido por Paramount+, se da tras la fractura de tibia que McGregor sufrió en 2021 y recrea un cruce que ocurrió por primera vez hace 13 años.
  • Este regreso genera gran expectativa mundial y define el futuro de McGregor, quien ya manifestó su deseo de buscar la triple corona de la UFC en su nueva categoría de peso.
Resumen generado con IA

Después de su última pelea oficial en 2021, en la que resultó vencido por nocaut técnico por una fractura en la tibia, Conor McGregor está a punto de volver a subir al octógono. El doble campeón ya estuvo activo en sus redes sociales, donde encendió la previa y anticipó que Las Vegas tendrá un gran encuentro este fin de semana, cuando se enfrente al hawaiano Max Holloway.

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Las artes marciales mixtas tendrán su gran evento del año en la pelea estelar de UFC 329. McGregor y Holloway se reencontrarán en el octógono después de 13 años de haberse enfrentado por primera vez. La lucha formará parte de la International Fight Week.

Cuándo pelea Conor McGregor

“The Notorious” se subirá al octógono este sábado 11 de julio, después de cinco años de inactividad por su lesión. La sede que albergará a dos de los luchadores más reconocidos de UFC del mundo será el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada en Estados Unidos. El evento principal iniciará a las 22 (hora argentina), pero el horario de la pelea McGregor-Holloway podrá variar según la duración de los enfrentamientos previos.

La transmisión exclusiva se hará por la plataforma de streaming Paramount+ en toda Latinoamérica. Se espera que la pelea estelar sea cerca de la medianoche.

“Quiere pegarte en la cara”

En conferencia de prensa, los luchadores advirtieron sobre sus expectativas para este sábado. Holloway dijo que quería “pegarle en la cara” a McGregor y, por su parte, el irlandés respondió con una risa irónica: “Unite a la fila. Unite a la fila… hay unos cuantos”. “The Notorious” también hizo referencia a que bajará a peso wélter, donde está Holloway, para enfrentarse a él. “Ni siquiera lo pienso”, aseguró.

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Por último, sacó su ventaja deportiva a relucir al recordar indirectamente que ya cuenta con dos títulos mundiales. “También hay otra cosa de la que no estoy tan seguro… Se me antoja la triple corona. Así que dejá de faltarme el respeto, vago de mier”, cerró McGregor.

Los últimos preparativos de Conor McGregor

Desde su cuenta de Instagram, McGregor estuvo agitando toda la previa a su encuentro. El jueves, a última hora, compartió cuáles fueron los preparativos que le quedaban pendientes de cara a su regreso al octógono. El campeón de MMA tuvo un día agitado, ultimando detalles para enfrentarse a Holloway. Hizo su rutina, pasó por los medios, hasta tuvo tiempo de ir al médico y también se dio unos minutos para hacer su posteo.

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“Día de prensa, examen ocular, último entrenamiento nocturno”, escribió junto a una serie de imágenes que publicó desde su cuenta, @thenotoriousmma en Instagram. Allí mostró cómo fue su última ronda de entrevistas, su visita al oftalmólogo y algunos detalles más abajo del octógono. La publicación, que se hizo por la noche, ya superó los 375.000 likes y reavivó la expectativa.

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