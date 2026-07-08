De Tucumán a Egipto: la historia de una bailarina que hizo del país africano su segunda casa

Esa emoción también atraviesa a Malek, su hijo de cuatro años, nacido en el país argentino pero con ciudadanía argentina y egipcia."Siempre digo que es más argentino que egipcio", confesó. El pequeño tiene una gran afición por el fútbol. "Le gusta tanto que va a entrenar. Además ama a Messi. Cuando lo ve por televisión se vuelve loco". Por eso, cuando se confirmó el cruce entre Argentina y Egipto, Giovy y su círculo cercano comenzaron a preguntarle por quién iba a hinchar. "Aunque le tenía confianza a Egipto, me dijo que iba a alentar por Argentina", contó.