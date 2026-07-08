La bandera que nació en un centro de rehabilitación y llegó al Mundial

Las pequeñas manos quedaron estampadas en rosa y lila sobre una bandera argentina. En el centro, casi a la altura del Sol de Mayo, el nombre de Semper, un centro tucumano de rehabilitación que trabaja con niños y adultos con discapacidad. Días después, esa misma bandera apareció en una de las tribunas del Miami Stadium durante el partido entre Argentina contra Cabo Verde en el Mundial 2026. Lo que había surgido como un gesto para acercar a los pacientes a la Copa del Mundo terminó recorriendo las redes sociales y llegando a los medios nacionales. Del otro lado de la pantalla, los chicos reconocieron sus propias manos y sintieron que, de alguna manera, también habían estado presentes alentando a la Selección.