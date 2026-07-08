Copa del Mundo

La bandera que nació en un centro de rehabilitación y llegó al Mundial

Pacientes de Semper estamparon sus manos sobre una enseña nacional que viajó hasta Miami y apareció en la tribuna durante el partido entre la Selección y Cabo Verde.

INICIATIVA. La idea artistica tenia como objetivo que los chicos se sintieran parte activa del Mundal 2026, mas alla de mirar los partidos por televisión.
INICIATIVA. La idea artistica tenia como objetivo que los chicos se sintieran parte activa del Mundal 2026, mas alla de mirar los partidos por televisión.
Por Micaela Pinna Otero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Pacientes del centro tucumano Semper pintaron una bandera argentina que llegó al estadio de Miami en el Mundial 2026 para incluirlos en la pasión del torneo.
  • La iniciativa surgió de la empleada Johana Salamón, quien llevó a EE. UU. la enseña con huellas rosas y lilas hechas por niños y adultos con discapacidad motriz y autismo.
  • La aparición de la bandera se viralizó en redes y medios, generando un profundo orgullo en los pacientes y visibilizando la inclusión social a través del deporte.
Resumen generado con IA

Las pequeñas manos quedaron estampadas en rosa y lila sobre una bandera argentina. En el centro, casi a la altura del Sol de Mayo, el nombre de Semper, un centro tucumano de rehabilitación que trabaja con niños y adultos con discapacidad. Días después, esa misma bandera apareció en una de las tribunas del Miami Stadium durante el partido entre Argentina contra Cabo Verde en el Mundial 2026. Lo que había surgido como un gesto para acercar a los pacientes a la Copa del Mundo terminó recorriendo las redes sociales y llegando a los medios nacionales. Del otro lado de la pantalla, los chicos reconocieron sus propias manos y sintieron que, de alguna manera, también habían estado presentes alentando a la Selección.

Johana Salamón, empleada de Semper desde 2019, preparaba las valijas para viajar a Estados Unidos cuando se le ocurrió una idea. “Antes de irme se me ocurrió decirle a una de las chicas del equipo que hagamos una bandera para que los chicos puedan participar y sentirse parte del Mundial, más allá de verlo por la tele; que se sientan parte de la pasión y que puedan llegar a la cancha”, contó en diálogo con LA GACETA.

En Semper el servicio que ofrece su personal va más allá de los tratamientos. El centro acompaña a niños y adultos con discapacidad motriz, personas con autismo, déficit de atención y otras condiciones. Muchos de los pacientes provienen de familias con escasos recursos y reciben pensiones no contributivas. Por eso, además del trabajo terapéutico, el vínculo humano ocupa un lugar central. “Nuestra premisa es ofrecer un trato personalizado, ccon la empatía que muchas veces no se encuentra en otros ámbitos de atención. Somos como una familia”, explicó Johana.

PRESENTE. Las huellas de los pacientes formaron parte del Miami Stadium. PRESENTE. Las huellas de los pacientes formaron parte del Miami Stadium.

La propuesta fue recibida con entusiasmo. Los chicos comenzaron a pintar sus manos sobre la tela utilizando rosa y lila, los colores que identifican a la institución y a su logo, una representación del árbol de la vida. “Los colores tienen un significado. Más allá de la rehabilitación, tratamos de mantener y mejorar la calidad de vida que tiene el paciente”, contó. Incluso el nombre del centro tiene un mensaje especial. “Semper significa en latín rehabilitación”, agregó.

Planificación

La actividad no fue aislada. Desde el comienzo del Mundial, en la institución ya estaban desarrollando distintas propuestas artísticas relacionadas con el torneo. “Ya veníamos realizando actividades con el Mundial. Los que más se sumaban eran los chicos porque les encanta el fútbol”, comentó.

Con la bandera terminada, Johana la guardó entre sus pertenencias y la llevó hasta Miami. Cuando Argentina salió a la cancha frente a Cabo Verde, el trabajo colectivo de los pacientes tucumanos también ocupó un lugar en la tribuna. La imagen comenzó a difundirse rápidamente en las redes sociales y, poco después, fue replicada por distintos medios de comunicación.

“La verdad es que estoy sorprendida por la repercusión que tuvo la bandera. No fue algo que busqué; fue todo de manera espontánea. El fin era que los chicos sintieran de alguna manera que son tenidos en cuenta. Más allá de que se trate de un viaje para ver el partido, tiene una carga sentimental, que es tener en cuenta el lugar en el que uno trabaja, con quién está y que ellos también puedan formar parte”, expresó.

MARCA. La bandera fue pintada con lila y rosa, los colores de Semper. MARCA. La bandera fue pintada con lila y rosa, los colores de Semper.

Respuesta

La emoción se multiplicó cuando las imágenes llegaron nuevamente a Tucumán. Los pacientes reconocieron en cada foto las huellas de sus manos estampadas sobre la bandera. “Ahora están muy felices con la repercusión que hubo. Vieron las fotos en la televisión y estaban orgullosos de ver sus manos en la bandera. Las madres de ellos también estaban súper felices y agradecidas”, relató Johana.


Temas Mundial 2026 Lionel MessiMiamiLionel ScaloniEstados UnidosArgentinaLa FIFACabo Verde
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina
1

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026
2

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026

Lágrimas, Dios y Faraónico: los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final
3

"Lágrimas", "Dios" y "Faraónico": los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

El partido que reivindicó a Leandro Paredes: 115 pases acertados, 11 recuperaciones y una jugada decisiva
4

El partido que reivindicó a Leandro Paredes: 115 pases acertados, 11 recuperaciones y una jugada decisiva

La Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial 2026
5

La Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial 2026

Henry e Ibrahimovic se rindieron ante Messi tras la remontada de Argentina: Se convirtió en un animal
6

Henry e Ibrahimovic se rindieron ante Messi tras la remontada de Argentina: "Se convirtió en un animal"

Más Noticias
El partido que reivindicó a Leandro Paredes: 115 pases acertados, 11 recuperaciones y una jugada decisiva

El partido que reivindicó a Leandro Paredes: 115 pases acertados, 11 recuperaciones y una jugada decisiva

Jugó en Atlético Tucumán, le convirtió a River y estuvo a un paso de jugar un Mundial con Egipto

Jugó en Atlético Tucumán, le convirtió a River y estuvo a un paso de jugar un Mundial con Egipto

Diario de viaje: la foto que no pidió un periodista, sino un chico de cinco o seis años

Diario de viaje: la foto que no pidió un periodista, sino un chico de cinco o seis años

El Kun Agüero habló sobre la salud del papá de Leo Messi: Se le junta todo

El Kun Agüero habló sobre la salud del papá de Leo Messi: "Se le junta todo"

Henry e Ibrahimovic se rindieron ante Messi tras la remontada de Argentina: Se convirtió en un animal

Henry e Ibrahimovic se rindieron ante Messi tras la remontada de Argentina: "Se convirtió en un animal"

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026

La Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial 2026

La Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial 2026

Lágrimas, Dios y Faraónico: los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

"Lágrimas", "Dios" y "Faraónico": los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

Comentarios