Mirtha Legrand reveló que llamó a la mamá de tras el triunfo de Argentina y se rieron de los memes

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand llamó a Celia, la madre de Lionel Messi, para felicitarla tras el triunfo de la Selección argentina ante Egipto en el Mundial, emocionada por el resultado.
- La conductora reveló en TN que lloró de emoción y que toma con humor los memes sobre ella. Detalló que habla seguido con Celia, pero que Messi aún es muy tímido para su show.
- Legrand afirmó que este éxito deportivo logró unir a los argentinos y aseguró que insistirá para lograr que Lionel Messi finalmente visite su histórico programa de televisión.
Mirtha Legrand celebró con emoción el triunfo de la Selección argentina frente a Egipto y reveló que, apenas terminó el partido, llamó a Celia, la mamá de Lionel Messi, para felicitarla. La conductora también habló de los memes que la tuvieron como protagonista durante el campeonato y aseguró que los disfruta. “Me hacen gracia, me divierten”, dijo.
“Lloré de emoción”, confesó la diva al recordar el desenlace del encuentro, durante una entrevista con TN. Además, contó que se comunicó con la madre del capitán argentino. “Hablé con la mamá de Messi, también la llamé. Estaba llorando ella también de emoción”, relató.
Sobre esa conversación, Legrand explicó que fue breve, pero muy afectuosa. “Me decía: ‘Te amo, Mirtha, te amo’. Son esas llamadas rápidas de cariño. Estaba muy contenta, por supuesto. Fue un final soñado, maravilloso. En la vida vi una cosa igual”, recordó.
La conductora aseguró que vivió el partido con muchísima intensidad y admitió que sufrió especialmente durante el penal ejecutado por Messi. “Sufrí muchísimo. Yo creo que él también sufrió. Al final lloré de emoción. Me doy cuenta de que él es un genio, nació para eso”, expresó.
También destacó el rendimiento colectivo del equipo argentino. “Uno elogia mucho a Messi porque es el factor de todo, pero la verdad es que jugaron una maravilla. Los 10 minutos finales fueron fabulosos. Son espectaculares”, sostuvo.
Qué dijo sobre los memes
Consultada por los memes y los videos creados con inteligencia artificial que circularon en las redes sociales durante el torneo, Legrand respondió con humor. “No los vi a todos, pero sí algunos. Me hace gracia todo lo que ha generado este campeonato”, comentó entre risas.
Para la conductora, el éxito de la Selección dejó un efecto que trasciende lo deportivo. “A lo mejor es un disparate lo que voy a decir, pero yo creo que nos ha unido bastante a los argentinos”, reflexionó.
Durante la entrevista también reveló que mantiene contacto frecuente con Celia Messi, aunque nunca pudo conversar personalmente con Lionel. “Con Celia hablo bastante seguido. A él lo invitamos siempre al programa, pero no quiere. Me parece que es bastante tímido para la televisión. Me daría un placer enorme que viniera”, señaló.
Con el fenómeno de “la faraona” instalado en las redes sociales, Legrand bromeó con que ahora insistirá aún más para conseguir la visita del campeón del mundo a su histórica mesa.
Mientras tanto, celebró el clima que se vivió en todo el país tras la victoria de la Selección. “Los argentinos hemos vivido un momento maravilloso, inolvidable. Ver a toda esa gente emocionada me gusta muchísimo”, concluyó.