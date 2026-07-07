A miles de kilómetros, pero con la misma pasión: el festejo del CEF 18 por la clasificación de Argentina

La clasificación agónica de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 se festejó en cada rincón del país, pero también mucho más allá de sus fronteras. A casi 12.000 kilómetros de Atlanta, un grupo de jóvenes tucumanos del CEF 18 vivió el partido con la misma intensidad y terminó celebrando la remontada frente a Egipto como si estuviera en la tribuna.