A miles de kilómetros, pero con la misma pasión: el festejo del CEF 18 por la clasificación de Argentina
Los jóvenes tucumanos siguieron el triunfo agónico sobre Egipto desde Dinamarca, donde disputan un torneo internacional. El abrazo tras la remontada se volvió una de las postales más emotivas de la jornada.
Resumen para apurados
- Jóvenes tucumanos de CEF 18 celebraron con euforia en Dinamarca la agónica clasificación de la Selección argentina a cuartos del Mundial 2026 tras vencer a Egipto.
- Los chicos, que disputan un torneo internacional en Europa tras consagrarse campeones en Suecia, se reunieron frente a una pantalla en Frederikshavn para seguir el partido.
- Tras su paso por Dinamarca, la delegación tucumana viajará a Suecia para jugar la prestigiosa Gothia Cup, consolidando su desarrollo deportivo y experiencia internacional.
La clasificación agónica de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 se festejó en cada rincón del país, pero también mucho más allá de sus fronteras. A casi 12.000 kilómetros de Atlanta, un grupo de jóvenes tucumanos del CEF 18 vivió el partido con la misma intensidad y terminó celebrando la remontada frente a Egipto como si estuviera en la tribuna.
La escena se dio en Frederikshavn, Dinamarca, donde el club tucumano participa de la 41ª edición de la No. 1 International Tournament 2026. Mientras esperaban su turno para competir, los chicos se reunieron frente a una pantalla para seguir el encuentro de la "Albiceleste".
El sufrimiento fue el mismo que sintieron millones de argentinos. Cuando parecía que la eliminación era inevitable, llegaron los goles de la remontada y el alojamiento explotó de alegría. Los chicos se fundieron en un abrazo colectivo y celebraron con euforia una clasificación que también sintieron propia, pese a la enorme distancia que los separaba de Estados Unidos.
La imagen del festejo refleja el vínculo que mantienen con el fútbol argentino aun en plena gira europea. Concentrados en una de las competencias juveniles más importantes del continente, hicieron una pausa para alentar a la Selección y demostraron que la pasión no entiende de husos horarios ni de fronteras.
El viaje del CEF 18 viene siendo más que positivo. La delegación tucumana ya dejó su huella en Suecia, donde se consagró campeona del Piteå Summer Games y alcanzó el subcampeonato del Storsjöcupen, tras caer en la final. Ahora busca seguir por el mismo camino en Dinamarca.
La No. 1 International Tournament, que se disputa entre el 6 y el 11 de julio en Frederikshavn, reúne a más de 200 equipos provenientes de 20 países y representa una nueva oportunidad para que los jóvenes tucumanos sumen experiencia frente a algunas de las mejores escuelas formativas del mundo.
Pero la aventura europea todavía no termina. Una vez concluido el certamen en Dinamarca, el plantel viajará en barco hacia Gotemburgo para disputar la prestigiosa Gothia Cup, considerada la Copa del Mundo del fútbol juvenil. El torneo se desarrollará entre el 12 y el 18 de julio y reunirá a miles de futbolistas de todos los continentes.
Mientras persiguen sus propios sueños en Europa, los chicos del CEF 18 no dejan de lado el sentimiento por la camiseta celeste y blanca. La clasificación de Argentina frente a Egipto les regaló un momento de felicidad compartida y una postal que resume el alcance del fútbol argentino: sin importar la distancia, siempre hay un grupo de compatriotas dispuesto a sufrir, emocionarse y celebrar cada victoria de la Selección.