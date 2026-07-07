"Soy entrenador por esto": la emocionante confesión de Scaloni tras la épica remontada de la selección argentina

Resumen para apurados
- Tras vencer 3-2 a Egipto en Atlanta, el DT Lionel Scaloni se mostró conmovido por clasificar a Argentina a cuartos del Mundial 2026, destacando el valor emocional del triunfo.
- La selección remontó un partido difícil para ganar 3-2. El DT comparó este logro con los hitos más grandes de su gestión, elogiando la resiliencia y el carácter del plantel.
- La victoria fortalece la templanza de Argentina para los cuartos de final y deja una enseñanza de resiliencia que marcará el camino de futuros futbolistas de la selección.
La selección argentina protagonizó una remontada inolvidable frente a Egipto para meterse en los cuartos de final del Mundial 2026 y, una vez consumada la clasificación, Lionel Scaloni dejó una de las conferencias de prensa más emotivas desde que asumió como entrenador. Con la voz quebrada y todavía movilizado por el partido, explicó que noches como la vivida en Atlanta son las que le dan sentido a su carrera en los bancos de suplentes. "Yo me hice entrenador para volver a sentir estas emociones. Sufro igual que todos cuando estoy en el banco, pero las emociones que nos da un partido de fútbol a los argentinos son inigualables", afirmó.
El técnico sorprendió al comparar la remontada con algunos de los momentos más importantes de su ciclo, pese a que todavía resta mucho camino por recorrer en el Mundial. "Más allá de que no es una final, la magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que vivimos", aseguró. Luego explicó que el mayor orgullo pasó por la reacción del equipo cuando todo parecía cuesta arriba. "Es la sensación de un grupo que nunca deja de ir para adelante, que sigue intentando jugar de la misma manera aunque las cosas no salgan", agregó.
Scaloni también reveló que las lágrimas no terminaron sobre el césped, sino que continuaron puertas adentro del vestuario. "Los chicos ya me dicen 'la llorona', pero no me importa. Vivir otra vez una emoción así es algo increíble", contó entre sonrisas. Incluso recordó que muchos integrantes de su cuerpo técnico fueron futbolistas durante dos décadas y que esas sensaciones explican por qué eligieron seguir ligados al deporte. "Creo que la mayoría de los que jugamos al fútbol nos hicimos entrenadores para vivir días como este", sostuvo.
Una noche que marcará al grupo
Más allá del resultado, el entrenador remarcó que este encuentro dejó una enseñanza que permanecerá en el plantel. "Esto marca un camino para todos los chicos que quieren jugar con esta camiseta. Cuando las cosas se complican, los argentinos damos todo", expresó. Además, volvió a recordar una frase que se hizo famosa durante Qatar 2022. "La gente nunca nos dejó tirados y nosotros tampoco los vamos a dejar tirados a ellos", concluyó.