"Soy entrenador por esto": la emocionante confesión de Scaloni tras la épica remontada de la selección argentina

La selección argentina protagonizó una remontada inolvidable frente a Egipto para meterse en los cuartos de final del Mundial 2026 y, una vez consumada la clasificación, Lionel Scaloni dejó una de las conferencias de prensa más emotivas desde que asumió como entrenador. Con la voz quebrada y todavía movilizado por el partido, explicó que noches como la vivida en Atlanta son las que le dan sentido a su carrera en los bancos de suplentes. "Yo me hice entrenador para volver a sentir estas emociones. Sufro igual que todos cuando estoy en el banco, pero las emociones que nos da un partido de fútbol a los argentinos son inigualables", afirmó.