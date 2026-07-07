“Estamos re locos”: la intimidad del desaforado festejo de la Selección en el vestuario tras el épico triunfo ante Egipto
El plantel argentino celebró con todo la clasificación agónica a los cuartos de final en Atlanta. Nicolás Otamendi abrió la puerta de la intimidad, mostró los cantos de los futbolistas y le dedicó un mensaje emocionante a Lionel Messi.
Resumen para apurados
- La selección argentina clasificó a cuartos del Mundial 2026 en Atlanta tras vencer 3-2 a Egipto con un gol agónico, desatando un eufórico festejo íntimo en el vestuario.
- Tras dar vuelta un partido complejo con goles de Messi y Enzo Fernández, Nicolás Otamendi difundió videos de la celebración y un emotivo mensaje de apoyo para el capitán.
- Con la mística renovada y unión grupal, el seleccionado argentino recarga energías enfocado en superar los cuartos de final para meterse entre los cuatro mejores del mundo.
La selección argentina metió un triunfo épico para sellar su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 en un partido no apto para cardíacos. Tras dar vuelta un trámite durísimo y estampar el 3-2 definitivo gracias al gol agónico de Enzo Fernández en el cierre, la locura se mudó de la cancha de Atlanta directamente al vestuario. Con las pulsaciones a mil y la emoción a flor de piel, los jugadores desataron una fiesta íntima a puros gritos, abrazos y cantos de cancha tradicionales.
El encargado de mostrar el detrás de escena de la celebración fue Nicolás Otamendi. El experimentado defensor, quien ingresó en los últimos minutos del partido para aguantar el resultado, subió un video a sus historias de Instagram que capturó la esencia del grupo. En las imágenes se puede ver a los futbolistas argentinos saltando y cantando a pleno el clásico: "Señores dejo todo, me voy a ver a Argentina... Porque los jugadores me van a demostrar... Que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo...".
El mensaje del "General" para el capitán
En medio del griterío y los festejos, se llegó a escuchar la voz de Alexis Mac Allister intentando poner un manto de cordura: “Ahora a descansar, muchachos”, soltó el volante. Otro integrante de la "Scaloneta" se entusiasmaba al grito de “un partido más”, mientras que Otamendi cerró la filmación con una frase exultante que resume el sentir de la delegación: “Estamos re locos”.
Sin embargo, el posteo más emotivo llegó unos minutos más tarde. El zaguero que jugará en River Plate le dedicó una publicación especial a Lionel Messi, quien también había convertido uno de los tantos de la jornada. Subió una foto abrazado al astro rosarino acompañada de unas palabras cargadas de afecto y reconocimiento: “Sos nuestra bandera enano. La Argentina y el mundo está feliz si vos estás feliz”, escribió el "General", sumando un emoji de corazones celestes y blancos y una cabra.
La alegría de Fuerte Apache en el banco
Los festejos virtuales no se limitaron a los que terminaron jugando dentro de la cancha. Thiago Almada, que en esta oportunidad arrancó en el banco de suplentes tras dejarle su lugar en el once titular a Leandro Paredes, también utilizó sus redes sociales para volcar su alegría. El oriundo de Fuerte Apache compartió una postal junto a Exequiel Palacios y el propio Otamendi desde el banco, sintetizando el espíritu de unidad de todo el plantel con un conciso pero contundente: “A cuartos”.
Con la mística del vestuario totalmente renovada y las gargantas rojas de tanto festejar, Argentina ya dejó atrás el enorme desgaste físico que implicó la batalla ante los egipcios. Ahora, el combinado nacional descansa y recarga energías con la mente puesta en meterse entre los cuatro mejores del planeta.