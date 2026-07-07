“Estamos re locos”: la intimidad del desaforado festejo de la Selección en el vestuario tras el épico triunfo ante Egipto

El encargado de mostrar el detrás de escena de la celebración fue Nicolás Otamendi. El experimentado defensor, quien ingresó en los últimos minutos del partido para aguantar el resultado, subió un video a sus historias de Instagram que capturó la esencia del grupo. En las imágenes se puede ver a los futbolistas argentinos saltando y cantando a pleno el clásico: "Señores dejo todo, me voy a ver a Argentina... Porque los jugadores me van a demostrar... Que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo...".