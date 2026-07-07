La FIFA abrió una investigación por un presunto episodio de racismo contra Speed durante el partido de la selección argentina

Este martes, la FIFA difundió un comunicado oficial en el que confirmó el inicio de un expediente y reiteró su postura frente a este tipo de situaciones. "La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ningún ámbito de la sociedad", expresó.