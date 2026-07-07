Copa del Mundo

La FIFA abrió una investigación por un presunto episodio de racismo contra Speed durante el partido de la selección argentina

El organismo condenó cualquier acto de discriminación tras un cruce entre una hincha y el popular streamer estadounidense en el duelo frente a Cabo Verde.

INVESTIGACIÓN. La FIFA abrió un expediente tras el cruce entre una hincha argentina y el streamer Speed durante el partido ante Cabo Verde en Miami.
INVESTIGACIÓN. La FIFA abrió un expediente tras el cruce entre una hincha argentina y el streamer Speed durante el partido ante Cabo Verde en Miami.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La FIFA investiga un presunto acto de racismo de una hincha argentina contra el streamer Speed el 3 de julio en Miami, durante el Mundial 2026, por gritarle 'al zoológico'.
  • Ocurrió mientras Speed alentaba a Cabo Verde. Tras el partido, la FIFA repudió enérgicamente el racismo y abrió un expediente oficial para reunir pruebas sobre lo sucedido.
  • La medida refuerza la política de tolerancia cero de la FIFA ante la discriminación, sentando un precedente estricto sobre el comportamiento del público en grandes torneos.
Resumen generado con IA

La FIFA anunció que abrió una investigación por un presunto episodio de racismo que tuvo como protagonista al streamer estadounidense Speed durante el partido entre la selección argentina y Cabo Verde, disputado el pasado 3 de julio en Miami por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Según trascendió, el influencer, reconocido por su fanatismo por Cristiano Ronaldo, protagonizó un intercambio con una hincha argentina mientras alentaba al conjunto africano desde una de las tribunas. De acuerdo con la denuncia, la mujer le habría gritado: "A casa, a casa. A llorar al zoológico", una frase que motivó la intervención del máximo organismo del fútbol.

La FIFA abrió una investigación por un presunto episodio de racismo contra Speed durante el partido de la selección argentina

Este martes, la FIFA difundió un comunicado oficial en el que confirmó el inicio de un expediente y reiteró su postura frente a este tipo de situaciones. "La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ningún ámbito de la sociedad", expresó.

La FIFA ratificó su política contra la discriminación

En el mismo comunicado, el organismo explicó que tomó conocimiento del episodio apenas finalizado el encuentro y remarcó que continuará reuniendo pruebas para esclarecer lo sucedido. Además, sostuvo que el Mundial "es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto" y advirtió que no tolerará conductas que atenten contra esos valores.

Días después de ese incidente, Speed volvió a seguir a la selección argentina en Atlanta durante el partido frente a Egipto. En esa ocasión asistió con la camiseta del conjunto africano y también fue noticia al intentar distraer a Lionel Messi con gestos desde detrás del arco antes del penal que el capitán argentino terminó fallando.

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