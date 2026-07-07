¿Qué santos se recuerdan este 7 de julio?

Resumen para apurados
- La Iglesia católica celebra este 7 de julio a San Fermín de Amiens y otros santos, dando inicio a los tradicionales y multitudinarios encierros de Pamplona en España.
- San Fermín fue un obispo y mártir del siglo III. En esta fecha también se recuerda a figuras como San Claudio, Santa Edda y la beata nicaragüense María Romero Meneses.
- Más allá de lo religioso, la fecha se consolidó como un fenómeno cultural y turístico internacional que despierta tanto fervor popular como debates por los encierros.
Este 7 de julio, el santoral católico celebra a San Fermín de Amiens, uno de los santos más populares de España y especialmente venerado en Navarra, donde cada año miles de personas participan de los encierros de San Fermín en Pamplona, que comienzan precisamente hoy. Hijo de un senador romano, se convirtió al cristianismo y fue consagrado como primer obispo de Amiens, en Francia, antes de ser martirizado en el siglo III.
Además de San Fermín, el calendario litúrgico recuerda en esta fecha a otros santos y beatos, como:
San Claudio de Condat, abad francés del siglo VI que fundó monasterios en la región del Jura y promovió la vida monástica.
Santa Edda de Edessa, venerada como mártir y protectora de mujeres en el parto.
San Odo de Urgel, obispo en la actual Cataluña, recordado por su labor pastoral y su defensa de los más pobres.
Beata María Romero Meneses, religiosa salesiana nicaragüense que dedicó su vida a la educación y ayuda de los niños más desfavorecidos en Costa Rica, beatificada en 2002.
Cada 7 de julio, las celebraciones en honor a San Fermín trascienden lo religioso y se convierten en un evento cultural de proyección internacional, con los famosos encierros que atraen a miles de turistas a Pamplona, en una mezcla de tradición, fervor y fiesta que sigue despertando pasiones y polémicas.