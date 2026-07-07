¿Qué santos se recuerdan este 7 de julio?

Este 7 de julio, el santoral católico celebra a San Fermín de Amiens, uno de los santos más populares de España y especialmente venerado en Navarra, donde cada año miles de personas participan de los encierros de San Fermín en Pamplona, que comienzan precisamente hoy. Hijo de un senador romano, se convirtió al cristianismo y fue consagrado como primer obispo de Amiens, en Francia, antes de ser martirizado en el siglo III.