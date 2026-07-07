Los Pumas suman refuerzos y comienzan a definir el equipo para enfrentar a Gales en San Juan

El plantel de Los Pumas comenzó a tomar forma de cara al segundo compromiso del Nations Championship, que se disputará este sábado frente a Gales en San Juan. Con la mira puesta en ese encuentro, el entrenador Felipe Contepomi sumó a Marcos Kremer, Justo Piccardo y Efraín Elías, mientras que Mateo Soler y Luciano Asevedo dejaron la concentración, en movimientos que ya estaban previstos dentro de la planificación del cuerpo técnico para esta ventana internacional y que no responden al rendimiento mostrado en la derrota ante Escocia.