Los Pumas suman refuerzos y comienzan a definir el equipo para enfrentar a Gales en San Juan
Con el regreso de Marcos Kremer y las incorporaciones de Justo Piccardo y Efraín Elías, Felipe Contepomi empieza a delinear el plantel para el segundo compromiso del Nations Championship. La formación se conocerá el jueves.
Resumen para apurados
- Los Pumas sumaron refuerzos para el partido ante Gales este sábado en San Juan por el Nations Championship, buscando definir el equipo tras la reciente derrota ante Escocia.
- Marcos Kremer regresa tras su paternidad, junto a Justo Piccardo y Efraín Elías. Mateo Soler y Luciano Asevedo dejaron la concentración según lo planificado por el cuerpo técnico.
- El entrenador confirmará la formación el jueves. Además, si Guido Petti es convocado, quedará a un paso de cumplir 100 partidos internacionales con la camiseta de la selección.
El plantel de Los Pumas comenzó a tomar forma de cara al segundo compromiso del Nations Championship, que se disputará este sábado frente a Gales en San Juan. Con la mira puesta en ese encuentro, el entrenador Felipe Contepomi sumó a Marcos Kremer, Justo Piccardo y Efraín Elías, mientras que Mateo Soler y Luciano Asevedo dejaron la concentración, en movimientos que ya estaban previstos dentro de la planificación del cuerpo técnico para esta ventana internacional y que no responden al rendimiento mostrado en la derrota ante Escocia.
Otra de las novedades es que Santiago Chocobares continuará con el descanso que le otorgó el staff luego de una exigente temporada en el Top 14 de Francia y del fuerte golpe que sufrió durante las semifinales del certamen.
Cuando el seleccionado retome los entrenamientos en San Juan ya contará con Kremer, Piccardo y Elías, quienes presenciaron desde la tribuna del estadio Mario Alberto Kempes el debut argentino en el torneo.
¡Novedades del plantel de Los Pumas de cara al partido ante Gales en San Juan! pic.twitter.com/ISNZgkVKQD— Los Pumas (@lospumas) July 5, 2026
Los tres arribaron junto con Agustín Fraga, Juan Penoucos y Agustín Sarelli, quienes se incorporarán como jugadores de desarrollo. Esto significa que participarán de los entrenamientos durante la semana, aunque no estarán habilitados para integrar la lista de 23 convocados para el partido frente a Gales.
En el caso de Kremer, su ausencia en el debut obedeció a una licencia especial por paternidad, ya que estaba próximo al nacimiento de su hijo. Piccardo y Elías, en tanto, fueron preservados porque Montpellier y Toulouse, sus respectivos clubes, disputaron la final del Top 14 apenas unos días antes del inicio del Nations Championship.
De cara al encuentro del sábado, Kremer aparece como uno de los principales candidatos para recuperar un lugar entre los titulares en reemplazo de Santiago Grondona. Piccardo, por su parte, podría ingresar por Faustino Sánchez Valarolo, quien tuvo su estreno como titular frente a Escocia.
Sin embargo, esas no serían las únicas variantes. Varios de los jugadores que quedaron fuera de la convocatoria para el debut volverán a competir durante la semana por un lugar en el equipo.
Contepomi dará a conocer la formación el jueves, una vez finalizada la práctica del miércoles, la última antes del partido. El entrenador mantiene como criterio principal el rendimiento observado en los entrenamientos, una metodología que quedó reflejada la semana pasada cuando Sánchez Valarolo se ganó su primera titularidad con la camiseta de Los Pumas.
Además de la conformación del equipo, otra de las expectativas pasa por Guido Petti. Si integra la convocatoria frente a Gales, quedará a un paso de disputar su partido número 100 con el seleccionado argentino y convertirse en el sexto jugador de la historia de Los Pumas en alcanzar esa marca.
También Matías Moroni continúa acercándose a ese registro. Tras sumar minutos en el encuentro frente a Escocia, el back alcanzó los 95 caps y sigue avanzando hacia el centenar de presencias con la camiseta del seleccionado nacional.