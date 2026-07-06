Mbappé respondió a los insultos racistas de una senadora paraguaya y la Federación Francesa la denunció
Celeste Amarilla publicó mensajes discriminatorios contra el capitán de Francia tras la eliminación de Paraguay en el Mundial 2026. El delantero contestó con dureza y la Federación Francesa anunció acciones judiciales.
Resumen para apurados
- Tras clasificar a cuartos del Mundial 2026, Mbappé y la Federación Francesa de Fútbol denunciaron a la senadora paraguaya Celeste Amarilla por publicar graves insultos racistas.
- La legisladora atacó al delantero tras un cruce de este con el arquero Orlando Gill. Mbappé tildó a Amarilla de despreciable y la federación inició acciones legales formales.
- El conflicto deportivo trasciende al plano político y judicial internacional para la senadora, reforzando la postura global de tolerancia cero ante la discriminación en el fútbol.
La clasificación de Francia a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una fuerte polémica fuera de la cancha. Luego de la victoria sobre Paraguay, el delantero Kylian Mbappé quedó en el centro de una controversia por un cruce con el arquero Orlando Gill y terminó siendo blanco de una serie de ataques racistas por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla.
La funcionaria utilizó sus redes sociales para publicar mensajes cargados de discriminación contra el capitán francés. Sus publicaciones aparecieron después de que Mbappé celebrara el triunfo frente a Gill y se retirara sin saludar al arquero paraguayo, una actitud que generó malestar en parte de la afición guaraní y que se sumó a declaraciones previas del delantero sobre el estilo de juego de la Albirroja.
Los ataques de la senadora y la respuesta de Mbappé
En sus publicaciones, Amarilla calificó a Mbappé como un "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo". Además, sostuvo que Francia había ganado "de ped..." y aseguró que el delantero estuvo "muerto de miedo todo el partido".
La legisladora también lamentó que los futbolistas paraguayos no le hubieran dado "una bofetada de mano abierta" al finalizar el encuentro y, en un segundo mensaje, profundizó los agravios con expresiones de contenido racista y deshumanizante.
Mbappé no tardó en responder. A través de un comunicado oficial calificó a Amarilla como "una mujer despreciable e indigna de su cargo" y remarcó que sus dichos no representan al pueblo paraguayo.
El delantero afirmó que Paraguay mostró "pasión y honor" durante el Mundial y lamentó que el esfuerzo realizado por los jugadores quedara opacado por los comentarios de una dirigente política.
"No permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", expresó el capitán francés.
La Federación Francesa anunció acciones judiciales
El conflicto escaló rápidamente y la Federación Francesa de Fútbol decidió intervenir. Mediante un comunicado oficial, la entidad calificó los comentarios de la senadora como "delictivos, aberrantes e inaceptables" y anunció que presentó una denuncia ante la fiscalía para que se investiguen las publicaciones.
Además, la FFF expresó su respaldo absoluto a Mbappé y al resto del plantel francés, al considerar que los ataques dirigidos contra sus futbolistas también constituyen una agresión hacia Francia.
La federación reiteró su compromiso en la lucha contra el racismo y cualquier forma de discriminación, al tiempo que sostuvo que este tipo de expresiones "deshonran a quienes las emiten".
De esta manera, una polémica que comenzó tras el final del partido entre Francia y Paraguay trascendió el ámbito deportivo y podría derivar ahora en consecuencias judiciales para la legisladora paraguaya.