Mbappé respondió a los insultos racistas de una senadora paraguaya y la Federación Francesa la denunció

La clasificación de Francia a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una fuerte polémica fuera de la cancha. Luego de la victoria sobre Paraguay, el delantero Kylian Mbappé quedó en el centro de una controversia por un cruce con el arquero Orlando Gill y terminó siendo blanco de una serie de ataques racistas por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla.