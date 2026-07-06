Copa del Mundo

Leandro Paredes anticipó un duro duelo con Egipto: "Ningún partido va a ser fácil"

El mediocampista de la Selección aseguró que el triunfo ante Cabo Verde dejó enseñanzas de cara a los octavos de final del Mundial 2026. Además, habló de las sorpresas del torneo y de su deseo de ser titular.

Leandro Paredes, volante de la Selección.
Leandro Paredes, volante de la Selección.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Leandro Paredes advirtió que el cruce de octavos de final del Mundial 2026 ante Egipto será muy duro para la Selección Argentina, tras clasificar con esfuerzo.
  • El volante basó su análisis en el ajustado triunfo previo ante Cabo Verde y señaló que las eliminaciones de Brasil y Alemania demuestran la alta competitividad actual.
  • Argentina buscará este martes el pase a cuartos ante Egipto; el ganador jugará contra Colombia o Suiza, mientras Paredes trabaja para ganarse un lugar en el once titular.
Resumen generado con IA

La Selección ya dejó atrás la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y comenzó a enfocarse en el compromiso frente a Egipto. En la previa del entrenamiento, Leandro Paredes analizó el presente del equipo, destacó las dificultades que presenta el certamen y dejó en claro que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no espera un partido sencillo.

El mediocampista tomó como referencia el ajustado triunfo ante Cabo Verde para explicar por qué el plantel mantiene la guardia alta. "Cabo Verde nos dejó la enseñanza de que ningún partido va a ser fácil. Nosotros lo sabíamos, lo teníamos muy claro y Egipto será una selección muy difícil seguramente", aseguró en la zona mixta.

Paredes también hizo una autocrítica sobre el funcionamiento del equipo. Si bien reconoció que Argentina todavía busca mostrar su mejor versión futbolística, valoró la capacidad del grupo para resolver partidos complicados.

"Nosotros queremos dar la mejor versión. No siempre se puede jugar bien, no siempre se puede dar la imagen que queremos. A veces toca sufrir, pero lo importante era ganar y ganar así también es importante", explicó.

El campeón del mundo también fue consultado por las sorpresivas eliminaciones de potencias como Brasil y Alemania, dos selecciones que quedaron prematuramente afuera del torneo. Sin embargo, aseguró que esos resultados no lo sorprendieron.

"No me sorprenden los resultados del Mundial porque somos conscientes de que todas las selecciones son muy competitivas y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Obviamente que hace ruido ver afuera a Brasil, pero no hay partido fácil", afirmó.

Por último, Paredes habló de la competencia interna dentro del plantel argentino y dejó en claro que trabaja todos los días con la ilusión de estar entre los 11 elegidos por Scaloni.

"Yo siempre me veo adentro. Trato de, entrenando día a día, dar lo mejor para verme siempre adentro. Después obviamente que somos 26 jugadores y el entrenador tiene que elegir 11. Queda estar a disposición y esperar", concluyó.

Argentina enfrentará a Egipto este martes en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador de la llave se medirá en la siguiente instancia con el vencedor del cruce entre Colombia y Suiza.

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