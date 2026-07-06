Leandro Paredes anticipó un duro duelo con Egipto: "Ningún partido va a ser fácil"

La Selección ya dejó atrás la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y comenzó a enfocarse en el compromiso frente a Egipto. En la previa del entrenamiento, Leandro Paredes analizó el presente del equipo, destacó las dificultades que presenta el certamen y dejó en claro que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no espera un partido sencillo.