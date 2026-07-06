"Nos robaron los dos goles": el insólito posteo de Peter Shilton que reavivó la polémica del Mundial 1986

Peter Shilton volvió a encender una de las rivalidades más recordadas de la historia de los mundiales. En la previa del regreso de Inglaterra al Estadio Azteca, escenario de la inolvidable victoria de Argentina por 2-1 en los cuartos de final de México 1986, el exarquero publicó un mensaje en sus redes sociales en el que insistió con una vieja teoría: aseguró que su selección fue perjudicada y que los dos goles de Diego Armando Maradona no debieron haber valido.