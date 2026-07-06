Copa del Mundo

"Nos robaron los dos goles": el insólito posteo de Peter Shilton que reavivó la polémica del Mundial 1986

El ex arquero inglés volvió al Estadio Azteca 40 años después de la histórica derrota ante Argentina y aseguró que, con el VAR, los dos tantos de Maradona habrían sido anulados.

POLÉMICA. Peter Shilton volvió a cuestionar los dos goles de Diego Maradona en México 1986 y aseguró que, con el VAR, Inglaterra habría evitado aquella histórica eliminación.
POLÉMICA. Peter Shilton volvió a cuestionar los dos goles de Diego Maradona en México 1986 y aseguró que, con el VAR, Inglaterra habría evitado aquella histórica eliminación.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El exarquero Peter Shilton reavivó la polémica de México 1986 al publicar hoy en redes desde el Azteca que a Inglaterra le robaron los dos goles de Maradona.
  • Durante su visita al estadio tras casi 40 años, Shilton afirmó que el VAR habría anulado la 'Mano de Dios' por mano y el 'Gol del Siglo' por una supuesta infracción previa.
  • Estas declaraciones reafirman el histórico rencor del inglés y avivan una de las mayores rivalidades del fútbol, demostrando que la herida de 1986 sigue abierta para Shilton.
Resumen generado con IA

Peter Shilton volvió a encender una de las rivalidades más recordadas de la historia de los mundiales. En la previa del regreso de Inglaterra al Estadio Azteca, escenario de la inolvidable victoria de Argentina por 2-1 en los cuartos de final de México 1986, el exarquero publicó un mensaje en sus redes sociales en el que insistió con una vieja teoría: aseguró que su selección fue perjudicada y que los dos goles de Diego Armando Maradona no debieron haber valido.

El histórico arquero inglés, protagonista involuntario de "La Mano de Dios" y del "Gol del Siglo", sostuvo que Inglaterra merecía conquistar aquella Copa del Mundo. "Sí, guardé rencor porque honestamente creía que éramos el equipo que habría ganado el Mundial en el 86. Nos robaron con ambos goles", escribió en su cuenta de X.

Shilton fue incluso más allá y aseguró que, con la tecnología actual, ninguno de los tantos habría sido convalidado. Según su interpretación, el primer gol habría sido anulado por la mano de Maradona y el segundo por una supuesta infracción en el inicio de la jugada. "Si el VAR hubiera existido entonces, ninguno de los dos goles habría contado", afirmó junto a una fotografía suya en el arco del estadio Azteca.

Nos robaron los dos goles: el insólito posteo de Peter Shilton que reavivó la polémica del Mundial 1986

Una herida que nunca cicatrizó

Las declaraciones mantienen una postura que Shilton sostiene desde hace cuatro décadas. El exarquero nunca ocultó su enojo por la actuación arbitral de aquel partido y, durante años, cuestionó públicamente a Maradona, a quien definió como el mejor futbolista de la historia, aunque aseguró que nunca pudo respetarlo como deportista por el gol convertido con la mano.

El mensaje volvió a generar repercusión entre los hinchas argentinos, que recordaron una de las tardes más gloriosas del fútbol nacional. Cuarenta años después, el duelo entre Argentina e Inglaterra en México 1986 continúa despertando emociones y alimentando una polémica que, para Shilton, sigue completamente abierta.

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