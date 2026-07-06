¡Vale más que Salah! la historia de Omar Marmoush, la figura de Egipto para enfrentar a Argentina

Omar Marmoush será uno de los nombres que más deberá seguir de cerca la Selección argentina cuando enfrente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El delantero del Manchester City llega como una de las máximas figuras del conjunto africano y con un récord que refleja su crecimiento: es el futbolista egipcio más caro de todos los tiempos, incluso por encima de Mohamed Salah.