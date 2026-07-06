¡Vale más que Salah! la historia de Omar Marmoush, la figura de Egipto para enfrentar a Argentina

Resumen para apurados
- El delantero Omar Marmoush liderará a Egipto ante Argentina este martes en octavos del Mundial 2026, consolidado como la gran figura y el jugador más caro de su país.
- Marmoush llegó al Manchester City por 75 millones de euros tras destacar en el Eintracht Frankfurt, superando el récord de transferencia de Mohamed Salah en el fútbol egipcio.
- Junto a Salah, busca dar el golpe ante el vigente campeón y meter a Egipto en cuartos, planteando un desafío clave para el plan táctico de la Selección argentina.
Omar Marmoush será uno de los nombres que más deberá seguir de cerca la Selección argentina cuando enfrente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El delantero del Manchester City llega como una de las máximas figuras del conjunto africano y con un récord que refleja su crecimiento: es el futbolista egipcio más caro de todos los tiempos, incluso por encima de Mohamed Salah.
En enero de 2025, Manchester City desembolsó 75 millones de euros, más otros cinco millones en variables, para incorporarlo desde Eintracht Frankfurt. De esa manera, superó los 42 millones que Liverpool había pagado por Salah en 2017 y también dejó atrás la transferencia de Riyad Mahrez, que hasta ese momento era el jugador árabe más caro de la historia.
El camino de Marmoush hasta la élite del fútbol europeo no fue sencillo. Formado en Wadi Degla, emigró a Alemania con apenas 18 años para incorporarse a Wolfsburgo. Allí atravesó un complejo proceso de adaptación y pasó por préstamos en St. Pauli y Stuttgart antes de explotar definitivamente en Eintracht Frankfurt, donde una temporada de 17 goles despertó el interés del campeón inglés.
La nueva sociedad con Salah que ilusiona a Egipto
A sus 27 años, Marmoush comparte el ataque de Egipto con Salah, a quien define como "un hermano mayor". Ambos fueron determinantes para que los Faraones alcanzaran por primera vez los octavos de final de una Copa del Mundo y ahora buscarán dar el golpe frente al vigente campeón.
Aunque sus padres obtuvieron la ciudadanía canadiense y tuvo la posibilidad de representar a ese país, Marmoush nunca dudó de su elección. Desde su debut con la selección egipcia en 2021 suma 35 partidos y seis goles, y llega al duelo frente a Argentina como una de las grandes cartas ofensivas del equipo dirigido por Ahmed Hassan.