Fue una de las nenas más queridas de Chiquititas pero dejó la actuación: qué es de la vida de la inolvidabel Jime

Resumen para apurados
- Jimena Piccolo, exactriz de Chiquititas, trabaja hoy como periodista radial en Argentina tras haberse alejado de la actuación en 2001 para priorizar sus estudios.
- La exestrella infantil interpretó a Jime en la exitosa serie de Cris Morena entre 1995 y 2001. Actualmente integra el programa Para cosas buenas y cría a su hijo Artemio.
- Aunque disfruta de su labor en radio y la maternidad, Piccolo confesó que le gustaría volver a actuar en televisión, manteniendo el contacto con los fanáticos que la recuerdan.
Chiquititas fue una de las ficciones infantiles más exitosas de la televisión argentina y dejó una huella imborrable en toda una generación. La serie, creada por Cris Morena y emitida por Telefe entre 1995 y 2001, fue el punto de partida para numerosos actores que luego desarrollaron importantes carreras artísticas.
Entre ellos estuvo Jimena Piccolo, quien interpretó a Jime, la hermana de Mosca, uno de los personajes más recordados de la novela. Aunque con el paso de los años se alejó de la actuación, continuó vinculada a los medios de comunicación y hoy lleva una vida muy diferente.
A qué se dedica hoy Jimena Piccolo
Jimena Piccolo comenzó su carrera en Chiquititas cuando tenía apenas 9 años. Su personaje, la dulce hermana de Mosca —interpretado por Ezequiel Castaño—, logró ganarse el cariño del público durante las distintas temporadas de la ficción.
Tras el final de la tira en 2001, decidió hacer una pausa en la actuación para concentrarse en sus estudios. Con el tiempo descubrió una nueva pasión en el periodismo, actividad a la que se dedica desde hace más de dos décadas.
Actualmente, a los 39 años, integra el programa radial Para cosas buenas, donde desarrolla su carrera como periodista y productora. En el plano personal, es madre de Artemio, de 3 años, una etapa que disfruta plenamente y que comparte a través de sus redes sociales.
El recuerdo de Chiquititas y su deseo de volver a actuar
En una entrevista reciente, Jimena Piccolo recordó con cariño su paso por Chiquititas y confesó que le gustaría regresar a la actuación en algún momento.
La periodista aseguró que formar parte de la exitosa ficción fue una experiencia inolvidable que la marcó tanto en lo profesional como en lo personal. También destacó que, a pesar de las exigencias que implicaba grabar una tira diaria, pudo completar sus estudios y vivir una infancia diferente, que hoy recuerda con mucho afecto.
Si bien reconoce que el trabajo en televisión demanda una gran dedicación, no descarta volver a ponerse frente a las cámaras. Mientras tanto, continúa desarrollando su carrera en los medios y disfrutando de su presente junto a su hijo, sin perder el vínculo con los seguidores que aún la recuerdan por su entrañable papel en Chiquititas.