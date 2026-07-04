"¿Viste el partido de Argentina?": la inesperada pregunta de Kimi Antonelli tras ganar la Sprint de Silverstone

Resumen para apurados
- Tras ganar la carrera Sprint en Silverstone, el piloto italiano Kimi Antonelli sorprendió al preguntar a un periodista argentino sobre el pase de Argentina en el Mundial 2026.
- Antonelli vio el resumen del triunfo 3-2 de Argentina ante Cabo Verde por sus horarios de descanso, mientras que el argentino Franco Colapinto también confesó haberlo seguido.
- El cruce demuestra el impacto global de la Selección Argentina en el deporte y la fuerte expectativa que genera el Mundial de fútbol incluso dentro del paddock de la Fórmula 1.
La victoria de Kimi Antonelli en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña dejó una curiosa escena que unió a la Fórmula 1 con el Mundial 2026. Apenas bajó del auto, el joven piloto italiano sorprendió al periodista argentino Juan Fossaroli con una pregunta que dejó en evidencia que también estuvo pendiente de la Selección.
"Por cierto, ¿viste el partido de Argentina ayer a la noche?", lanzó Antonelli durante la entrevista posterior a la Sprint, en referencia al sufrido triunfo de la Albiceleste por 3-2 frente a Cabo Verde. El cronista respondió con un "¡Por Dios!", mientras el piloto de Mercedes reconocía que había seguido lo ocurrido desde Inglaterra.
"Eso estuvo intenso, ¿verdad? Yo solo vi el resumen hoy a la mañana", comentó el italiano. Cuando Fossaroli le contó que había visto el encuentro completo, Antonelli explicó por qué no pudo hacer lo mismo: "No, no... ¡Tenía que irme a dormir!", respondió entre risas, ya que debía preparar su participación en Silverstone.
Colapinto también siguió a la Selección
Quien también habló del partido fue Franco Colapinto. El piloto argentino, que avanzó varias posiciones en la Sprint antes de finalizar 12°, sorprendió al revelar que siguió el encuentro pese al cambio de horario. "Lo vi, lo vi", respondió con una sonrisa cuando le preguntaron si había podido mirar el duelo ante Cabo Verde.
No fue la primera vez que Colapinto se refirió al Mundial durante el fin de semana en Silverstone. Días antes ya había manifestado su confianza en el equipo de Lionel Scaloni, asegurando que Argentina tiene todo para seguir avanzando y hasta bromeó con un posible cruce frente a Inglaterra en las semifinales.