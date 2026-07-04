Copa del Mundo

"¿Viste el partido de Argentina?": la inesperada pregunta de Kimi Antonelli tras ganar la Sprint de Silverstone

El piloto italiano sorprendió al hablar de la agónica clasificación de la Selección ante Cabo Verde. Además, Colapinto confesó que siguió el encuentro pese a la diferencia horaria.

MUNDIALERO. Kimi Antonelli sorprendió tras ganar la Sprint en Silverstone al preguntar por el partido de Argentina, mientras Franco Colapinto confesó que siguió la clasificación ante Cabo Verde.
MUNDIALERO. Kimi Antonelli sorprendió tras ganar la Sprint en Silverstone al preguntar por el partido de Argentina, mientras Franco Colapinto confesó que siguió la clasificación ante Cabo Verde.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras ganar la carrera Sprint en Silverstone, el piloto italiano Kimi Antonelli sorprendió al preguntar a un periodista argentino sobre el pase de Argentina en el Mundial 2026.
  • Antonelli vio el resumen del triunfo 3-2 de Argentina ante Cabo Verde por sus horarios de descanso, mientras que el argentino Franco Colapinto también confesó haberlo seguido.
  • El cruce demuestra el impacto global de la Selección Argentina en el deporte y la fuerte expectativa que genera el Mundial de fútbol incluso dentro del paddock de la Fórmula 1.
Resumen generado con IA

La victoria de Kimi Antonelli en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña dejó una curiosa escena que unió a la Fórmula 1 con el Mundial 2026. Apenas bajó del auto, el joven piloto italiano sorprendió al periodista argentino Juan Fossaroli con una pregunta que dejó en evidencia que también estuvo pendiente de la Selección.

"Por cierto, ¿viste el partido de Argentina ayer a la noche?", lanzó Antonelli durante la entrevista posterior a la Sprint, en referencia al sufrido triunfo de la Albiceleste por 3-2 frente a Cabo Verde. El cronista respondió con un "¡Por Dios!", mientras el piloto de Mercedes reconocía que había seguido lo ocurrido desde Inglaterra.

"Eso estuvo intenso, ¿verdad? Yo solo vi el resumen hoy a la mañana", comentó el italiano. Cuando Fossaroli le contó que había visto el encuentro completo, Antonelli explicó por qué no pudo hacer lo mismo: "No, no... ¡Tenía que irme a dormir!", respondió entre risas, ya que debía preparar su participación en Silverstone.

Colapinto también siguió a la Selección

Quien también habló del partido fue Franco Colapinto. El piloto argentino, que avanzó varias posiciones en la Sprint antes de finalizar 12°, sorprendió al revelar que siguió el encuentro pese al cambio de horario. "Lo vi, lo vi", respondió con una sonrisa cuando le preguntaron si había podido mirar el duelo ante Cabo Verde.

No fue la primera vez que Colapinto se refirió al Mundial durante el fin de semana en Silverstone. Días antes ya había manifestado su confianza en el equipo de Lionel Scaloni, asegurando que Argentina tiene todo para seguir avanzando y hasta bromeó con un posible cruce frente a Inglaterra en las semifinales.

Temas Mundial 2026 Lionel MessiMercedes BenzSelección Argentina de fútbolFórmula 1ArgentinaFranco ColapintoKimi AntonelliJuan Fossaroli
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Arreglemos esto y que sea rápido
1

Arreglemos esto y que sea rápido

Messi tuvo un socio de lujo
2

Messi tuvo un socio de lujo

Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive
3

Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive

Con un contundente gesto, Messi puso fin a los rumores con Sofi Martínez
4

Con un contundente gesto, Messi puso fin a los rumores con Sofi Martínez

La historia de una tucumana que vive el Mundial junto a su familia en Cabo Verde: Tuvimos el corazón dividido
5

La historia de una tucumana que vive el Mundial junto a su familia en Cabo Verde: "Tuvimos el corazón dividido"

Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo
6

Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo

Más Noticias
Ahorro de energía: qué gasta menos, el aire acondicionado, el calefactor o el caloventor

Ahorro de energía: qué gasta menos, el aire acondicionado, el calefactor o el caloventor

Arreglemos esto y que sea rápido

Arreglemos esto y que sea rápido

La historia de una tucumana que vive el Mundial junto a su familia en Cabo Verde: Tuvimos el corazón dividido

La historia de una tucumana que vive el Mundial junto a su familia en Cabo Verde: "Tuvimos el corazón dividido"

El pueblo que en el Mundial 78 viajaba en camión para ver a la Selección y hoy tiene una cancha propia

El pueblo que en el Mundial 78 viajaba en camión para ver a la Selección y hoy tiene una cancha propia

Messi tuvo un socio de lujo

Messi tuvo un socio de lujo

Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive

Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive

Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo

Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

Comentarios