Uno por uno: los puntajes de Argentina en una clasificación que dejó más dudas que certezas
Lisandro Martínez fue la gran figura con un gol y una asistencia, mientras que Lionel Messi volvió a ser el faro ofensivo del equipo. Nahuel Molina, Enzo Fernández y Lautaro Martínez estuvieron entre los rendimientos más bajos de una Selección que sufrió demasiado ante Cabo Verde.
Resumen para apurados
- Argentina clasificó a octavos de final del Mundial tras vencer 3-2 a Cabo Verde en un ajustado partido que expuso dudas colectivas y rendimientos individuales dispares.
- Lisandro Martínez y Lionel Messi brillaron como las figuras del encuentro, mientras que futbolistas clave como Nahuel Molina y Lautaro Martínez mostraron un nivel muy bajo.
- Este ajustado triunfo obliga a la Selección a corregir sus fallas colectivas y defensivas de cara a los octavos de final, donde el margen de error será mínimo.
Argentina avanzó a los octavos de final del Mundial tras imponerse por 3-2 a Cabo Verde en un partido mucho más complicado de lo esperado. La Selección tuvo puntos altos, como las actuaciones de Lisandro Martínez y Lionel Messi, pero también dejó varios rendimientos individuales por debajo de lo esperado, en una noche en la que el funcionamiento colectivo volvió a generar interrogantes.
Emiliano Martínez (6): Comenzó con algunas dudas y en el primer gol de Cabo Verde pudo haber tenido una mejor reacción. Sin embargo, se recuperó en el tiempo suplementario con tres atajadas determinantes que sostuvieron a la Selección. En el golazo de Sidny Cabral no tuvo responsabilidades.
Nahuel Molina (3): Buscó constantemente atacar los espacios por la banda derecha, aunque casi nunca logró asociarse con sus compañeros. Estuvo impreciso con la pelota y sufrió demasiado en la marca, siendo uno de los puntos más flojos del equipo.
Cristian Romero (6): No mostró la firmeza habitual y padeció la velocidad de los delanteros caboverdianos. Aun así, terminó siendo importante en la jugada que derivó en el 3-2 definitivo y cerró mejor el partido.
Lisandro Martínez (8): El mejor jugador de Argentina. Filtró un pase brillante para el primer gol de Messi y luego apareció en la prórroga para marcar el 2-1. Además, volvió a ser el defensor más sólido del equipo y confirmó que atraviesa un gran Mundial.
Facundo Medina (5): Intentó proyectarse por la izquierda para darle amplitud al ataque, pero nunca logró explotar ese sector. Pasó más tiempo lejos del área rival que cerca de generar peligro.
Rodrigo De Paul (5): Arrancó intenso en la recuperación y colaboró para que Argentina presionara alto. Con el correr de los minutos perdió influencia, nunca logró conectarse con Messi y le faltó asumir mayor protagonismo cuando el equipo lo necesitó.
Alexis Mac Allister (5): Empezó encontrando espacios y participando del circuito ofensivo, pero fue perdiendo peso con el desarrollo del partido. Su cabezazo en la jugada del 2-1 fue una de las pocas intervenciones determinantes que tuvo.
Enzo Fernández (4): Se fue apagando con el paso de los minutos. Perdió precisión, tomó malas decisiones con la pelota y nunca consiguió conducir al equipo cuando Argentina dejó de controlar el encuentro.
Thiago Almada (4): Tuvo un buen comienzo y participó de la mejor jugada del primer tiempo junto a Messi. Después desapareció del partido, perdió incidencia en los últimos metros y terminó siendo reemplazado.
Lionel Messi (8): Volvió a ser el futbolista que marcó la diferencia. Abrió el marcador, generó las principales acciones ofensivas y asistió en el 2-1 con un centro preciso. Argentina sigue dependiendo demasiado de su talento para resolver los partidos.
Lautaro Martínez (4): Nunca logró imponerse sobre los centrales rivales. No tuvo situaciones claras de gol, participó poco del juego y volvió a quedar lejos de su mejor versión.
Julián Álvarez (4): Ingresó para cambiar el ritmo del ataque, pero nunca consiguió meterse en el partido. Estuvo impreciso con la pelota, falló asociaciones sencillas y prácticamente no generó peligro.
Nicolás González (6): Aportó intensidad desde el banco. Ganó varios duelos aéreos, atacó constantemente por su sector y le dio al equipo una energía que había perdido durante buena parte del encuentro.
Leandro Paredes (6): Ordenó el mediocampo con su ingreso. Le dio mayor equilibrio a la circulación y ayudó a que Argentina recuperara algo de control cuando el partido se había vuelto desordenado.
Nicolás Tagliafico (5): Cumplió correctamente en defensa y aportó experiencia para sostener el resultado. En ataque tuvo escasa participación y pasó casi inadvertido.
Gonzalo Montiel (-): Entró en el tramo final en lugar de Molina y le dio mayor solidez al sector derecho. Tuvo pocos minutos como para ser calificado.