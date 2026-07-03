Uno por uno: los puntajes de Argentina en una clasificación que dejó más dudas que certezas

Argentina avanzó a los octavos de final del Mundial tras imponerse por 3-2 a Cabo Verde en un partido mucho más complicado de lo esperado. La Selección tuvo puntos altos, como las actuaciones de Lisandro Martínez y Lionel Messi, pero también dejó varios rendimientos individuales por debajo de lo esperado, en una noche en la que el funcionamiento colectivo volvió a generar interrogantes.