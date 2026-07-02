Fallo inédito: la Justicia autorizó a una viuda a continuar el tratamiento de fertilización iniciado con su esposo fallecido

En un fallo considerado inédito, el Juzgado de Familia de Trelew autorizó a una mujer a continuar con un tratamiento de fertilización asistida utilizando embriones que habían sido criopreservados junto a su esposo antes de su fallecimiento. La resolución, dictada por la jueza Ivana Wolansky, introduce un nuevo criterio jurídico en materia de reproducción asistida y podría influir en futuras causas similares en todo el país.