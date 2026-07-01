Copa del Mundo

Un presidente vaticinó la caída de Argentina: "Messi sufrirá su primera derrota"

José Manuel Ramos-Horta, mandatario de Timor Oriental, aseguró que Cabo Verde eliminará a la Selección en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Atribuyó la supuesta superioridad africana a su alimentación, su fortaleza física y hasta a una "bendición de todos los dioses".

Según el presidente de Timor Oriental, Messi sería derrotado por Cabo Verde.
Según el presidente de Timor Oriental, Messi sería derrotado por Cabo Verde.
Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • El presidente de Timor Oriental, José Manuel Ramos-Horta, vaticinó que Cabo Verde eliminará a la Argentina de Messi en los 16avos del Mundial 2026 este viernes.
  • El mandatario atribuyó la supuesta superioridad africana a la fortaleza física de sus jugadores, su rigurosa dieta tradicional y a una fuerte bendición espiritual.
  • Estas declaraciones añaden expectativa al histórico cruce de este viernes, donde la Selección Argentina buscará desmentir el pronóstico y avanzar a los octavos de final.
Resumen generado con IA

En la previa del duelo entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, José Manuel Ramos-Horta, presidente de Timor Oriental, sorprendió con una serie de declaraciones en las que pronosticó la eliminación del equipo de Lionel Messi.

El mandatario fue contundente al expresar su confianza en el conjunto africano. "(Lionel) Messi sufrirá su primera derrota. Los argentinos no podrán aguantar a los caboverdianos", aseguró.

Los argumentos del mandatario

Ramos-Horta sostuvo que la fortaleza de Cabo Verde se explica por una combinación de factores físicos, alimenticios y espirituales.

"Los caboverdianos cuentan con una constitución física y espiritual sin igual gracias a una dieta rigurosa: la cachupa, una mezcla de maíz, frijoles, carnes y muchas más proteínas", afirmó. Además, agregó que poseen una "resistencia inusual forjada por las adversidades de una naturaleza cruel".

En el plano espiritual, el presidente aseguró que los futbolistas de Cabo Verde "cuentan con la bendición de todos los dioses" y explicó que sus creencias provienen "del sincretismo entre el catolicismo y las tradiciones espirituales africanas".

José Manuel Ramos Horta, presidente de Timor Oriental. José Manuel Ramos Horta, presidente de Timor Oriental.

Para cerrar, reafirmó su respaldo al seleccionado africano con una frase desafiante: "¿Quién no creyó en la Selección Nacional de Cabo Verde? Mejor dicho, ¿quién creyó en ella? Yo creí y sigo creyendo. Cabo Verde ya ha ganado".

Las llamativas predicciones del mandatario serán puestas a prueba este viernes, cuando Argentina y Cabo Verde se enfrenten por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

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