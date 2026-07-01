De jugar con pelotas de medias a desafiar a Messi: la historia del DT que hizo soñar a Cabo Verde

Resumen para apurados
- El DT Bubista guio a Cabo Verde a su primer Mundial en 2026 y llegó a los 16avos de final, donde jugará contra la Argentina de Messi tras eliminar a Uruguay por su gran nivel.
- Bubista, que de niño jugaba con pelotas de medias, asumió en 2020 y clasificó al país tras una racha de victorias, dejando luego en el camino al Uruguay de Marcelo Bielsa.
- Este cruce histórico ante Argentina visibiliza la cultura de Cabo Verde a nivel global y plantea un gran desafío para consolidar el crecimiento futbolístico de la región.
Pedro Leitao Brito, más conocido como Bubista, es el hombre que cambió la historia del fútbol de Cabo Verde. El entrenador condujo al seleccionado africano a su primer Mundial y lo llevó hasta los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, un logro sin precedentes para el país.
Su apodo es un homenaje a Boavista, la isla donde nació. Allí comenzó a enamorarse del fútbol durante el Mundial de España 1982, cuando, con apenas 12 años, se colaba para mirar los partidos en el único televisor blanco y negro que había en la isla porque no tenía dinero para pagar la entrada.
En aquellos años también jugaba con pelotas improvisadas que su madre confeccionaba cosiendo medias. Fue entonces cuando empezó a soñar con llegar algún día a los grandes escenarios del fútbol.
Como futbolista fue defensor, capitán de la selección caboverdiana y tuvo un breve paso por el Badajoz de España, donde disputó dos encuentros en la Segunda división en 1996. Más tarde inició su carrera como entrenador, primero como asistente y, desde 2020, como seleccionador nacional con el objetivo de cambiar la mentalidad del equipo.
El arquitecto de la revelación del Mundial
Tras un comienzo complicado en las Eliminatorias, Bubista condujo a Cabo Verde a una racha de cinco victorias consecutivas que terminó con la histórica clasificación al Mundial. El boleto quedó sellado tras el triunfo sobre Esuatini, un momento que el entrenador describió como la recompensa a una vida de esfuerzo iniciada con aquellas pelotas de medias de su infancia.
Ya en el Mundial 2026, su equipo volvió a sorprender al mundo al avanzar a los 16avos de final y dejar en el camino a la Uruguay de Marcelo Bielsa, consolidándose como una de las grandes revelaciones del torneo.
Para Bubista, el éxito excede el fútbol. Considera que la clasificación representa una oportunidad para mostrar la identidad de Cabo Verde y sostiene que se trata de un logro "cultural y musical" para que el mundo conozca a su país.
Ahora tendrá el desafío más importante de todos: enfrentar a la Argentina de Lionel Messi. Lejos de achicarse, el entrenador aseguró sentir un "orgullo total" por medirse con la Albiceleste debido a los lazos históricos entre ambos países por la inmigración caboverdiana, aunque dejó en claro cuál será la postura de su equipo: "Respeto y admiración total, pero no hay imposibles. Vamos a jugar con actitud y responsabilidad".