De jugar con pelotas de medias a desafiar a Messi: la historia del DT que hizo soñar a Cabo Verde

Ahora tendrá el desafío más importante de todos: enfrentar a la Argentina de Lionel Messi. Lejos de achicarse, el entrenador aseguró sentir un "orgullo total" por medirse con la Albiceleste debido a los lazos históricos entre ambos países por la inmigración caboverdiana, aunque dejó en claro cuál será la postura de su equipo: "Respeto y admiración total, pero no hay imposibles. Vamos a jugar con actitud y responsabilidad".