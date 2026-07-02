Video: así es la "Muestra Mundialista 1930–2026" que los tucumanos pueden visitar en el Archivo Histórico
Resumen para apurados
- El Archivo Histórico de Tucumán inauguró esta semana la "Muestra Mundialista 1930-2026" para exhibir de forma gratuita la historia de los mundiales y su vínculo local.
- La exposición presenta diarios originales, fotos y objetos que recorren la evolución del torneo, las conquistas nacionales y la participación de futbolistas tucumanos.
- Esta propuesta busca acercar el patrimonio cultural a la comunidad y potenciar el turismo local. Debido al gran interés del público, analizan extender su duración.
El Archivo Histórico de la Provincia abrió sus puertas a una propuesta que combina historia, periodismo y fútbol. Se trata de la "Muestra Mundialista 1930–2026", exposición que recorre la evolución de las Copas del Mundo desde el primer torneo disputado en Uruguay hasta la edición actual de 2026, a través de documentos, tapas de diarios, fotografías y material histórico que refleja la pasión mundialista de los argentinos.
La muestra, inaugurada esta semana, reúne una importante selección de publicaciones históricas de diarios tucumanos, entre ellos LA GACETA, además de ejemplares de otros medios como El Orden, que permiten observar cómo fue narrado cada Mundial desde su época.
El secretario de Estado, Raúl Albarracín, explicó a LA GACETA que la iniciativa nació a partir del patrimonio documental que conserva el Archivo Histórico. "El fútbol también tiene historia y forma parte de nuestra identidad. Queríamos mostrar la historia de los Mundiales y, en particular, la participación argentina, además de destacar a los tucumanos que integraron distintas selecciones nacionales", señaló.
Un recorrido por la historia del fútbol
Entre los principales atractivos aparecen diarios originales de distintas décadas, algunos de ellos publicados durante el Mundial de 1930, que permiten apreciar cómo era el periodismo de la época y conocer el contexto histórico en el que se disputó cada torneo.
La exposición también reúne las tapas que reflejaron las grandes conquistas argentinas, como los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022, además del subcampeonato de Italia 1990, con imágenes que todavía permanecen en la memoria colectiva, como la de Diego Maradona emocionado tras la final.
A lo largo del recorrido, los visitantes pueden descubrir la evolución de los logotipos oficiales de cada Copa del Mundo, las mascotas que identificaron a cada edición y distintas curiosidades del torneo. Una de las más llamativas remite a la final de 1930 entre Argentina y Uruguay: cada selección pretendía jugar con su propia pelota, por lo que el árbitro resolvió utilizar el balón argentino en el primer tiempo y el uruguayo en el segundo.
Un éxito desde su inauguración
Desde su apertura, la muestra recibió una importante cantidad de visitantes. Colegios, instituciones y familias ya recorrieron la exposición, que también despertó el interés de escuelas de periodismo deportivo y clubes del interior provincial.
Según explicaron desde el Archivo Histórico, muchos asistentes se detienen especialmente frente a los diarios originales, mientras que otros muestran interés por conocer cuáles fueron los futbolistas tucumanos que representaron al país en distintas Copas del Mundo.
La propuesta forma parte de una política destinada a acercar el patrimonio documental a la comunidad y sumar un nuevo atractivo al circuito turístico y cultural de Tucumán, especialmente durante las vacaciones de invierno y en el marco de los festejos por el 9 de Julio.
Dónde y cuándo visitarla
La "Muestra Mundialista 1930–2026" puede visitarse en el Archivo Histórico de la Provincia, ubicado en 25 de Mayo 487, de lunes a viernes, de 8 a 16.
La entrada es libre y gratuita y la exposición permanecerá abierta durante aproximadamente dos meses, aunque no se descarta extenderla debido al gran interés del público.