Video: así es la "Muestra Mundialista 1930–2026" que los tucumanos pueden visitar en el Archivo Histórico

A lo largo del recorrido, los visitantes pueden descubrir la evolución de los logotipos oficiales de cada Copa del Mundo, las mascotas que identificaron a cada edición y distintas curiosidades del torneo. Una de las más llamativas remite a la final de 1930 entre Argentina y Uruguay: cada selección pretendía jugar con su propia pelota, por lo que el árbitro resolvió utilizar el balón argentino en el primer tiempo y el uruguayo en el segundo.