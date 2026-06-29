Diario de viaje: después de Kansas City, el Mundial volvió a hablar en español

En el aeropuerto, en el Uber, en la recepción del hotel, en un restaurante y en cada una de las calles; y ese no es un detalle menor. Después de varios días pidiendo un café en inglés, preguntando una dirección o intentando entender conversaciones ajenas, volver a escuchar el idioma de todos los días produce una sensación difícil de explicar. No es estar más cerca de casa; más bien es sentir que, por un rato, la distancia pesa un poco menos.