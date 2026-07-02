Copa del Mundo

La eufórica reacción de Pochettino tras clasificar a Estados Unidos en el Mundial

El entrenador argentino festejó de manera eufórica el pase a los octavos de final del Mundial 2026 luego de la victoria sobre Bosnia y dejó un mensaje que ilusiona a todo un país.

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos.
Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Mauricio Pochettino clasificó a Estados Unidos a octavos del Mundial 2026 tras vencer a Bosnia, desatando una eufórica celebración por el logro deportivo.
  • Pese a sufrir la expulsión de Balogun, el equipo norteamericano aseguró el triunfo con un gol de tiro libre de Tillman y una sólida respuesta colectiva ante la adversidad.
  • El seleccionado enfrentará a Bélgica en octavos de final, mientras la federación ya ofreció a Pochettino extender su contrato hasta 2030 para consolidar el proyecto.
Resumen generado con IA

Mauricio Pochettino vivió una noche inolvidable en el Mundial 2026. El entrenador argentino condujo a Estados Unidos a una contundente victoria sobre Bosnia y celebró con una euforia pocas veces vista tras asegurar la clasificación a los octavos de final del torneo, donde el conjunto anfitrión se medirá con Bélgica.

Apenas sonó el pitazo final, Pochettino explotó de alegría. Dio varios saltos sobre el césped y luego cruzó corriendo toda la cancha para acercarse a la tribuna, esquivó los carteles publicitarios y saludó uno por uno a los hinchas estadounidenses, que respondieron con una ovación.

El mensaje de Mauricio Pochettino que ilusiona a Estados Unidos

Después del encuentro, el técnico explicó cuál fue la idea que intentó transmitir desde su llegada al seleccionado y lanzó una frase que ya se transformó en un lema para el plantel.

"¿Por qué no nosotros?", repite constantemente Pochettino para convencer a sus futbolistas de que Estados Unidos puede aspirar a mucho más que ser un simple anfitrión del Mundial.

El entrenador remarcó que el principal objetivo desde el inicio del proyecto fue construir un equipo capaz de competir de igual a igual frente a cualquier rival y aseguró sentirse orgulloso por la personalidad que mostró el grupo en un partido complejo.

Una clasificación con carácter

El triunfo ante Bosnia exigió un esfuerzo extra por parte del conjunto norteamericano. En pleno partido sufrió la expulsión de Folarin Balogun, una de sus principales figuras, y debió sostener el resultado con un futbolista menos.

Pese a la desventaja numérica, Estados Unidos respondió con autoridad y consiguió sellar el pase a los octavos de final.

Uno de los jugadores más destacados fue Malik Tillman, autor de un gol de tiro libre que encaminó la victoria. Tras el encuentro, Pochettino lo definió como "un gran talento" y destacó el nivel que viene mostrando durante toda la Copa del Mundo.

Bélgica, el próximo desafío

Con la clasificación asegurada, Estados Unidos tendrá ahora una prueba de máxima exigencia frente a Bélgica en busca de un lugar entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026.

Mientras tanto, el trabajo de Pochettino ya comienza a dar frutos también fuera del campo. Según trascendió, la federación estadounidense quedó tan conforme con el crecimiento del seleccionado que ya le presentó una propuesta para extender su contrato hasta 2030, una señal de confianza en un proyecto que busca instalar al país entre las grandes potencias del fútbol mundial.

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